Правящая партия Польши выборы выиграла, но проиграла: появились первые экзитполы

Правящая партия одержала большинство, но формировать правительство скорее всего будет оппозиция

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы, на которых зафиксирована рекордная явка в 72,9%. Согласно результатам экзит-поллов ситуация в парламенте нового созыва будет весьма сложной.

Как сообщает PAP, о победе уже заявили действующий премьер Матеуш Моравецкий, впрочем, лидер оппозиции Дональд Туск тоже заявил о победе.

Согласно данным экзитпола Ipsos, которые были обнародованы сразу после закрытия избирательных участков, первое место заняла правящая партия "Право и Справедливость", получившая 36,8% голосов, что может дать 200 мест в Сейме.

На втором месте идет оппозиционная левая партия Дональда Туска "Гражданская платформа" получила 31,6% и может рассчитывать на 163 места.

Далее идут либерально-консервативная коалиция Третий путь с 12% (55 мест), левая коалиция Левица с 8,6% (30 мест) и ультраправая коалиция Конфедерация с 6,2% (12 мест).

То есть, если данные верны, три оппозиционные левые партии на выборах получают 248 мест, при том, что для парламентского большинства необходимо набрать 231 голос. Таким образом можно говорить, что правящая партия либо потеряет возможность формировать правительство, либо "Право и Справедливость" будет вынуждена идти на серьезные уступки оппозиции.

Стоит отметить, что голосование прошло гладко не везде. Так в Варшаве на двух избирательных участках (№ 425 и 426) прогремели взрывы, из-за чего их оцепили саперы. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что все партии, кроме ультраправой Конфедерации имеют единую позицию по Украине. Поэтому даже если власть поменяется, то на теплых отношениях Киева и Варшавы это не скажется.