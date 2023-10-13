Выборы в Польше: что нужно знать о расстановке сил, шансах любителей россии и последствиях для Украины

Крупнейшими соперниками являются "ПиС" и Гражданская коалиция Туска

Уже в это воскресенье в Польше, одной из самых дружественных к Украине стран, состоятся парламентские выборы. Турбулентность перед гонкой уже начала сказываться на заявлениях о помощи Украине — ведь в Словакии пришла к власти пророссийская коалиция, а в США некоторые кандидаты строят свои кампании на антиукраинских лозунгах.

"Телеграф" рассказывает, кто является ключевыми игроками на этих выборах в Польше, что о них известно и как их приход к власти может сказаться на отношениях Польши и Украины.

Главные игроки

Соревноваться за лидерство решила партия-старожил "Право и справедливость" (ПиС), консервативная политсила, которая руководит восемь лет (еще с 2015) и имеет большинство в Сейме, к ней же относится президент Анджей Дуда. В случае победы "ПиС", возглавляемой Ярославом Качиньским, получит беспрецедентный третий срок. Как видно из агитации, партия делает акцент на своих достижениях в сфере безопасности. Также она считается сторонницей "традиционных ценностей", контроверсионных высказываний об ЛГБТ и т.д.

"Гражданская коалиция" Дональда Туска (бывший президент Европейского совета) — это основная оппозиционная группа, состоящая из либеральной "Гражданской платформы", "Зеленых", партии "Nowoczesna", "Польской инициативы" и фермерской группы "Agrounia". ГК Туска является основным конкурентом "ПиС".

Она обещает отменить судебные реформы, чтобы разблокировать получение средств из фондов восстановления ЕС. Выступает за улучшение отношений Польши с официальным Брюсселем, намерена гарантировать свободу СМИ и либерализировать закон об абортах.

"Третий путь" — альянс, который включает аграрную Польскую народную партию (PSL) и новую центристскую партию "Христианско-демократическая Польша 2050". Между ее программой и программой ГК Туска очень мало отличий. Она выступает в качестве альтернативы в борьбе между "ПиС" и ГК, но может не преодолеть проходной барьер для попадания в парламент.

"Новые левые" (Nowa Lewica) — обещает бороться за права женщин, либерализировать закон об абортах и продвигать права ЛГБТ, в том числе разрешая однополые браки. Хочет сосредоточиться на реформах трудового законодательства, расширении полномочий профсоюзов и введении 35-часовой рабочей недели и 35 дней отпуска. "Новые левые" имеют рейтинг примерно 10%, и является возможным третьим партнером по коалиции для "Гражданской коалиции" и "Третьего пути".

Ультраправа "Конфедерация" (Konfederacja Wolność i Niepodległość), уже засветившаяся на протестах фермеров на украинской границе. "Конфедерация" критикует "подхалимское отношение польской власти к Украине" и выступает против льгот для украинских беженцев, хочет, чтобы Польша предпочла собственные военные, а не поставки оружия Киеву. Ранее немецкая газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) называла эту политсилу "самой дружественной к россии польской группой", которая потеряла поддержку после масштабного вторжения, но поднялась на протестах против зерна из Украины.

Рейтинги

Альянсам необходимо набрать не менее 8% голосов, чтобы попасть в парламент, а отдельным партиям — 5%. Избирательная гонка была грубой и напоминала бои без правил, во время кампании возникла история с планом на случай нападения россии.

По данным Politico, расстановка сил перед выборами выглядит так:

"ПиС" — 37%,

"Гражданская коалиция" — 30%,

"Третий путь" — 11%,

"Новые левые" — 10%,

"Конфедерация" — 9% (главные критики Украины могут пройти в парламент, хотя и последними в списке).

Результаты опроса Politico "Poll of Polls"

Возможны альянсы в парламенте

Может так случиться, что обоим наиболее конкурирующим партиям, "ПиС" и ГК понадобятся партнеры по коалиции для формирования правительства. Малые партии могут изменить баланс сил, пишет DW. Партия Туска может рассчитывать на около 30%, если "Третий путь" и "Новые левые" получат примерно по 10%, либерально-консервативная оппозиция получит необходимое ей 231 место в 460-местном парламенте, отмечает издание.

В "ПиС" дела обстоят достаточно безнадежно, потому что оно также нуждается в партнере. Это может быть только националистический альянс "Конфедерация" (антиукраинская политика). Хотя издание подчеркивает, что у Качинского есть неплохой опыт влиять на политиков среди коалиции.

Тема Украины на выборах и будущие последствия для нас

Война на Украине сыграла одну из ключевых ролей в кампании. Ультраправа "Конфедерация" является единственной партией, выступающей против украинской иммиграции и раскритиковавшей решение правительства о предоставлении льгот беженцам. Мол, "правительство забирает деньги у поляков и отдает их украинцам".

Правящая партия Польши хорошо понимает конкуренцию со стороны "Конфедерации". Так, "ПиС" пообещала продолжать поддерживать Украину в войне против россии, но не на средства собственных интересов. Также партия "Право и справедливость" поссорилась с Украиной из-за экспорта зерна, а на фоне напряженности премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет поставлять оружие Украине и сосредоточится на восстановлении собственных исчерпанных запасов. В то же время, "ПиС" утверждала, что поддержка Киева и победа Украины над россией являются стратегическими интересами Польши.

Польский политолог Бартоломей епископ ожидает стабилизации политической ситуации и двусторонних отношений после выборов в Польше, передает "Громадське".

"Все партии Польши, кроме "Конфедерации", имеют единую позицию по помощи Украине и ее гражданам. Даже если у парламентской коалиции появится Конфедерация, это не изменит ситуацию. Польша и дальше будет поддерживать Украину — милитарно, логистически. Я не вижу здесь ни одной угрозы. Приближаются выборы, нужно пережить этот политический театр, подождать, пока все нормализуется и успокоится", — говорит Епископ.

Публицист Милош Манастерский считает, что победа оппозиции "будет плохой новостью для Украины". Потому что партию "Гражданская платформа" возглавляют люди, которые "тесно сотрудничали с россией много лет и продолжают сотрудничать с Германией". Мол, тогда в Польше "сформируется правительство, которое уже объявляет о разрыве стратегических отношений с США в оборонной и энергетической сферах". При таком сценарии, продолжает публицист, Киев перестанет быть партнером для Варшавы, поскольку произойдет быстрое возобновление экономических и политических отношений с москвой, на чем настаивает Берлин.

Напомним, во время выступления на ГА ООН в США Зеленский заявил, что "некоторые европейские друзья делают из зерна триллер", тем самым подыгрывая москве. После этого МИД Польши вызвал посла Украины для вручения ноты протеста.