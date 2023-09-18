Полстраны "отдать" россии? В Польше рассекретили сенсационные документы, но есть подвох

Поляки уже сменили доктрину

Министерство обороны Польши рассекретило планы оборонной стратегии государства в 2011 году. Согласно им, в случае нападения рф на страну, защита могла выстраиваться на правом берегу Вислы, что означало бы сдачу почти половины территорий.

Видеообращение к полякам по случаю сенсационного заявления было опубликовано на странице правящей партии "Право и справедливость" в Twitter. В нем к народу обратился министр обороны Мариуш Блащак, который утверждает, что план применения вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег Вислы.

Вероятное отступление польских вооруженных формирований по Висле означало бы потерю 40% территорий и их сдачу в оккупацию наступающим войскам противника фактически без боя. На одном из этапов, после "отхода на стратегический периметр, основные усилия будут направлены на прекращение наступления противника и удержание плацдармов на правом берегу Вислы, а также на обеспечение приема союзных войск НАТО".

Как отмечает "Милитарный", свое заявление министр оборонного ведомства сделал накануне парламентских выборов, на которых главным конкурентом для провластной партии выступает оппозиционная сила именно в каденции которой был принят скандальный оборонный документ.

"Учитывая то, что представленный документ уже не имеет военной ценности, он является лишь средством политического давления", — считают журналисты.

Более того, судя по надписям на титульной странице документов, уже в 2013 году с них был снят гриф "совершенно секретно". Вероятным объяснением этому могут быть изменения в доктрине и создание новой оборонной стратегии.

"Необходимо также добавить, что для правильной оценки такой военной стратегии необходимо понимать контекст и время, когда она была заключена. На 2011 год польская армия находилась в очень затруднительном положении и имела низкую боеспособность, численно армия только сокращалась. Соответственно, польские военные стратеги при планировании исходили из доступных им ресурсов", — подчеркивает издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше предположили, сколько продлится война в Украине.