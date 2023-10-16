Як зміниться ставлення Польщі до України після виборів: дипломат дав прогноз

Обстановка між країнами може далі напружуватися лише за однієї умови

Хоча Польща з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну надала українцям чи не найбільшу підтримку, останнім часом з її боку пролунало багато різких висловлювань на адресу Києва, через що багатьох хвилює, що буде з відносинами двох країн тепер, після парламентських виборів у Польщі.

Проте швидше за все тепер відносини України та Польщі знову потеплішають. Про це у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів дипломат Андрій Дещиця.

Він пояснив, що за час перебування при владі правляча партія Польщі "Право і справедливість" неодноразово змінювала курс і ставлення до України у спробах залучити симпатії свого електорату, і останні критичні заяви теж варто розглядати в ключі підготовки до виборів.

"Я думаю, що після виборів ця тональність та емоційність спаде, але очевидно, що якщо станеться так, що в Польщі не буде сформовано уряд, якщо "Право і Справедливість" не зможе сформувати коаліцію і отримати більшість у парламенті, чи опозиційні сили не домовляться і теж не створять коаліцію, то тоді на Польщу чекають нові вибори десь за пів року, і тоді знову ця риторика може повернутися", — наголошує Дещиця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які позитивні моменти для України показують попередні результати виборів у Польщі.