"Україна має дбати, щоб Польща її підтримувала": у Дуди зробили нову заяву

Наслідки зернового скандалу ніяк не вщухнуть

Хоча питання з експортом українського зерна зрушило з мертвої точки, напруга між Україною та Польщею, спровокована цією проблемою, поки не спадає. Міністр канцелярії президента країни Анджея Дуди Марчін Пшидач заявив, що це Україні слід дбати про дружбу з Польщею, а Польща може без неї й обійтися.

Про це Пшидач сказав в ефірі радіостанції RMF FM, пише РАР. Водночас він наголосив, що охолодження відносин між Польщею та Україною не слід вважати конфліктом.

"Україна має зрозуміти, що в інтересах усіх нас не дозволити себе розділити, тому що від цього виграє тільки москва. Однак, якщо Україна не хоче дружити з Польщею і прагнути цієї дружби, ми, безумовно, впораємося. Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас держава, яка добре функціонує. Україна сьогодні в біді й вона повинна піклуватися про те, щоб Польща її підтримувала. Якщо ні, не треба її примушувати", — заявив міністр канцелярії польського президента.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження на ввезення української сільгосппродукції до кількох прикордонних країн ЄС. Своєю чергою представники влади Словаччини, Угорщини та Польщі заявили, що продовжує заборону в односторонньому порядку. Україна у зв’язку з цим звернулася зі скаргою до СОТ. Між нашою країною та Польщею, яка є однією з основних союзниць України, виникла сильна напруга.

Як раніше розповідав "Телеграф", міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з росією, які з’явилися у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Щоб відновити довірчі відносини між країнами, за його словами, знадобиться дуже багато зусиль.