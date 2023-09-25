"Украина должна заботиться, чтобы Польша ее поддерживала": у Дуды сделали новое заявление

Последствия зернового скандала никак не утихнут

Хотя вопрос с экспортом украинского зерна сдвинулся с мёртвой точки, напряжение между Украиной и Польшей, спровоцированное этой проблемой, пока не спадает. Министр канцелярии президента страны Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил, что это Украине следует заботиться о дружбе с Польшей, а Польша может без нее обойтись.

Об этом Пшидач сказал в эфире радиостанции RMF FM, пишет РАР. В то же время он подчеркнул, что охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует считать конфликтом.

"Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя разделить, потому что от этого выигрывает только москва. Однако, если Украина не хочет дружить с Польшей и стремиться к этой дружбе, мы, безусловно, справимся. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сегодня в беде и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать", — заявил министр канцелярии польского президента.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничение на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. В свою очередь власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. Между нашей страной и Польшей, которая является одной из основных союзниц Украины, возникло сильное напряжение.

Как ранее рассказывал "Телеграф", министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с россией, которые появились в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества. Для того чтобы восстановить доверительные отношения между странами, по его словам, понадобится очень много усилий.