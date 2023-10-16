Выборы в Польше: кто придет к власти и каких трений ждать Украине

При приходе к власти оппозиции Польша на какое-то время погрузится во внутренние проблемы

В воскресенье, 15 октября, в Польше состоялись парламентские выборы. В Сейм пробились пять политических сил. Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) победила, получив 36,8% голосов. Однако коалицию, похоже, будет формировать ставшая второй оппозиционная партия экс-премьера Дональда Туска "Гражданская платформа", которая набрала 31,6%. Кроме них в парламент проходит либерально-консервативная политсила "Третий путь" (12%), левая "Левица" (8,6%) и ультраправая "Конфедерация" (6,2%).

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" подобный внутрипольский расклад и его вероятное влияние на будущие отношения Варшавы с Киевом.

Антиукраинская риторика потерпела поражение

Политический консультант Владимир Фесенко призывает не спешить с выводами, а дождаться официальных результатов.

"Да, по результатам всех экзит-полов у оппозиции есть шанс сформировать коалицию парламентского большинства и свое правительство. Даже правящая партия ПиС уже признала свое фактическое поражение на прошедших выборах. Но очень многое будет зависеть от распределения депутатских мандатов (насколько устойчивым будет новое парламентское большинство), как пройдут коалиционные переговоры, а в перспективе – насколько слаженно сможет работать будущее коалиционное правительство", – поясняет эксперт.

По его мнению, если у власти будет коалиция трех оппозиционных партий, то для нас это неплохо.

"Эти партии избегали антиукраинской риторики в ходе избирательной кампании, выступали в поддержку Украины, настроены на конструктивное сотрудничество с руководством Евросоюза. Потенциально с новым правительством Польши нам будет несколько легче договариваться, в том числе по вопросам европейской интеграции Украины. Но это не означает, что в Польше мы должны поддерживать только партии потенциальной новой правящей коалиции, – акцентирует Владимир Фесенко. – Надо сохранять конструктивные отношения с конструктивной же частью ПиС и особенно с президентом Анджеем Дудой. Мы должны сохранять широкий межпартийный консенсус в поддержку Украины, существующий в Польше".

Самый положительный результат прошедших выборов в Польше – снижение рейтингов крайне националистической, антиукраинской и в значительной мере пророссийской партии "Конфедерация", считает политолог.

"На мой взгляд, на выборах в Польше, пусть косвенно, но ощутимо, потерпела поражение антиукраинская риторика, – отмечает он. – Возможно, это сыграло и против ПиС, который чрезмерно увлекся критикой в адрес не только Украины, но и Германии, Евросоюза. Думается, абсолютное большинство поляков понимает, что в условиях жесткого противостояния с россией внутриевропейские конфликты не принесут ничего хорошего. И это один из уроков прошедших в Польше выборов".

Фактор Туска, референдум и украинский вопрос

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что поляки сделали "важнейший выбор с 1989 года".

"На кону было переизбрания всего состава Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента Польши. 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов выбирали на четырехлетний срок, – рассказывает эксперт. – Следует понимать, что выборы в Сейм проходили по пропорциональной системе в 41 многомандатном избирательном округе. То есть, голосование за кандидатов проходит по партийным спискам. Был предусмотрен 5% барьер для отдельных партий и 8% – для партийных блоков. Сенаторы выбирались в 100 одномандатных округах. Здесь действует мажоритарная система: от каждого округа – один человек, набравший наибольшее количество голосов избирателей".

Александра Решмедилова отмечает, что глава оппозиционной либерально-консервативной "Гражданская платформы" Дональд Туск заявил, что "никогда не был так доволен вторым местом". Потому что, скорее всего, именно он станет новым премьер-министром. Украинцам Туск хорошо известен, потому что он – бывший премьер Польши и экс-председатель Европейского совета, подчеркивает аналитик.

Следует отметить, продолжает она, что в день парламентских выборов 15 октября в Польше также состоялся общенациональный референдум. На него вынесли четыре вопроса:

поддерживают ли поляки продажу важных государственных активов иностранным юридическим лицам (против – 97,5%);

о поддержке повышения пенсионного возраста (против – 96%);

стоит ли демонтировать забор на границе Польши и Беларуси (против – 97,8%);

поддерживают ли поляки "прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки" в рамках механизма распределения между странами ЕС (против – 98,6%).

Впрочем, акцентирует Александра Решмедилова, поскольку участие в референдуме (а избиратели на участках могли самостоятельно решать, брать или нет соответствующие бланки, а также – на какие вопросы отвечать) приняло менее 50% респондентов, он считается не состоявшимся.

"Между прочим, польская оппозиция критиковала организацию референдума и настаивала, что ПиС таким образом пытается мобилизовать свой электорат в день выборов. Не исключаю, что подобную формулу выборы+референдум могут впоследствии использовать и в Украине", – говорит аналитик.

Среди важных особенностей этих выборов она называет исторически высокую явку – более 72%.

"Значительное количество избирателей "Гражданской платформы" – жители больших городов. Именно они и обеспечили такую явку, – поясняет эксперт. – Главный же вывод для нас – поддержка Украины от поляков точно останется постоянной. И, в отличие от Словакии, тут после смены власти заявлений по уменьшению или прекращению помощи не будет. Польша как никто заинтересована в крепких отношениях с Украиной. Исторические и зерновые трения останутся. Но после выборов станут значительно меньшими. Однако на пути в ЕС и НАТО поляки могут выдвигать для Украины дополнительные требования по конкуренции".

Украину поддержит любая польская власть

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, если результаты экзит-пола подтвердятся и три оппозиционные на данный момент политсилы получат шанс создать коалицию ("Конфедерация" туда вряд ли попадет), нас ожидает долгий процесс ее формирования.

"Потому что, согласно конституции, шанс на создание коалиции получает партия-победитель (а это ПиС). Лишь потом, если она этого не сможет, будут пробовать другие, – поясняет эксперт. – В случае подтверждения данных, которые показал экзит-пол, скорее всего, "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица" сумеют создать коалицию, тем более, что уже делали это в прошлом".

Сергей Таран уверен, что для Украины смена власти в Польше не будет означать никаких серьезных перемен. В сфере безопасности политика нынешних власти и оппозиции – одинакова, поясняет эксперт. Они рассматривают Украину как важный элемент собственной безопасности, как буфер между Польшей и агрессивной россией. А потому нашу страну будет поддерживать любая польская власть, констатирует собеседник "Телеграфа".

Однако, предупреждает он, при приходе к власти оппозиции Польша на какое-то время погрузится во внутренние проблемы, прежде всего, экономические.

"Будет много дискуссий между президентом Анджеем Дудой (представитель ПиС) и премьером, которым, возможно, станет Дональд Туск. Но, подчеркиваю, это не отразится на поддержке Украины, потому что это статегически важно для самой Польши", – отмечает Сергей Таран.