Беспредел мигрантов в Европе: с прошлым нашествием ЕС справился, но что будет дальше

Во время следующей волны беженцев с Ближнего Востока и Африки миграционная политика в странах ЕС претерпит изменений

Европейский миграционный кризис 2015 года стал началом большого испытания для цивилизованных государств. Кроме финансовой нагрузки на бюджеты, сотни тысяч беженцев из африканских и арабских стран принесли с собой множество социальных проблем. Мигранты отказывались жить по установленным правилам и пытались навязать свои порядки в странах ЕС, получая при этом социальные выплаты и не торопясь искать работу.

На ликвидацию последствий кризиса и интеграцию мигрантов в европейское общество ушло почти 10 лет, и вот над Западом нависает новая угроза: срыв зерновой сделки и большая война на Ближнем Востоке. Уже сейчас политологи прогнозируют новую волну беженцев, убегающих от голода и боевых действий в страны ЕС.

Будет ли Европа такой же гостеприимной и в этот раз, и как будет "переваривать" новое нашествие арабов и африканцев, "Телеграф" спрашивал у политологов и правозащитников.

Чья сила, того и правда?

В течение длительного времени неспособность мигрантов из бедных стран интегрироваться в общество с западными взглядами становилась причиной межэтнических конфликтов и беспорядков в странах Европы. Прибывая на новое место, выходцы из Африки и Ближнего Востока чаще всего живут обособленными общинами, поэтому не имеют мотивации к изучению местного языка, а выплаты по безработице и место в приюте позволяют им вести гедонистический образ жизни, присоединяясь к различным движениям (в том числе числе – религиозным, как-то "Исламское государство"), популярным среди местной диаспоры.

Живя в собственном культурном пузыре, беженцы забывают, что находятся в гостях, и ищут способ самоутвердиться, устанавливая собственные порядки в чужой стране. Низкий уровень образования и толерантности, проявления сексизма и религиозности на грани фанатизма нередко приводили к конфликтам мигрантов с европейцами.

В сети можно найти множество видеозаписей, на которых выходцы из мусульманских стран делали замечания в грубой форме или даже применяли насилие к представителям ЛГБТ-сообщества или женщинам, которые, на их взгляд, были "ненадлежаще" одеты или вели себя слишком "дерзко".

Невозможность конкурировать с европейцами за высокооплачиваемую работу из-за низкого уровня образования и профподготовки, а также национальных и религиозных противоречий повышают градус недовольства беженцев своим положением, что находит выход в протестных настроениях мигрантов. Масла в огонь добавляет фактор неприятия европейцами выходцев из бедных стран, а также пристрастное отношение к ним со стороны некоторых представителей силовых структур.

Со времен миграционного кризиса прошло восемь лет. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что Европе все же удалось "переварить" прошлую волну беженцев и частично интегрировать их в общество. По крайней мере, вспышки массовых беспорядков на этой почве в странах ЕС не фиксировали уже давно.

Впрочем, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, европейцы хорошо усвоили урок и в дальнейшем будут менее "хлебосольными", особенно, если речь пойдет о беженцах из стран Ближнего Востока, которые сейчас потенциально представляют опасность для западного мира.

"После войны в Сирии прийти в себя им удалось. Сейчас они поглощают украинских беженцев. Поскольку Европейская комиссия отменяет финансирование палестинцев, сомнительно, что европейцы будут принимать к себе этих людей. Тем более, что они уже получили несколько миллионов украинских граждан, куда более лояльных и куда менее угрожающих Европейскому Союзу", — отметил Евгений Магда в комментарии "Телеграфу".

Новые вызовы — новые правила

Если в 2015 году арабы и африканцы убегали в Европу от голода и нищеты, то новая волна беженцев 2023-2024 годов может принести с собой новые риски, ведь среди беженцев с Ближнего Востока могут быть участники боевых действий и представители террористических организаций.

По словам главы правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александра Павличенко, чисто технически правительства стран могут установить запрет на въезд беженцев из отдельных государств, как это в свое время сделала Венгрия, не позволяя использовать свою территорию даже для транзита мигрантов.

"Подобные решения принимаются на уровне сообщества, как Евросоюз. Устанавливают миграционное квотирование для стран ЕС и исходя из этого государства принимают беженцев. Да, известны случаи, когда Польша и Венгрия отказывались пускать к себе граждан с Ближнего Востока, мотивируя это разными причинами. Какая будет ситуация сейчас, и каким будет ответ на новую волну беженцев, сказать сложно. Но однозначно это будет обсуждать Совет Евросоюза. Не думаю, что это может быть политика полного отказа", — говорит правозащитник.

Что касается интеграции в западное общество, по словам Александра Павличенко, механизмы влияния на беженцев и мигрантов в этом вопросе в Европе уже отработаны. Если иностранец отказывается соблюдать установленные в этой стране законы и правила, требует для себя особого отношения и статуса, он может подвергнуться депортации на Родину.

Прошли и те времена, когда один гражданин мог ожидать получения визы несколько лет, потому что не мог доказать свою благонадежность и привести достаточно причин для предоставления ему разрешения на въезд, а тысячи мигрантов без документов попадали в ту же страну, просто рассказав историю о трудной судьбе в Палестине. Теперь фильтрационные меры будут строже.

Правозащитник вспоминает историю с беженцами, буквально оккупировавшими парк в одном из европейских городов и запрещавшими посещать его горожанам, ведь там проживали их женщины, смотреть на которых нельзя. С такими случаями, по словам Александра Павличенко, разбирается местная полиция. Если уладить не удается и беспорядки продолжаются, применяют депортацию. Более масштабными вопросами занимается Международная организация миграции, УВКБ ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Одним из самых больших вопросов остается то, почему выходцы из арабских и африканских стран не едут в государства мусульманского мира, например, Катар и Саудовскую Аравию, которые отличаются значительным благосостоянием и могут принимать беженцев на высоком уровне? Почему эти мигранты направляются именно в Европу, в демократический мир?

Впрочем, стоит отметить, что даже под социальным и политическим давлением со стороны беженцев страны ЕС не пошли на либерализацию или смягчение своего законодательства по этой группе населения. Поэтому фактически Европа справилась с вызовом интегрирования около двух миллионов беженцев, которые были переправлены через разные каналы", — отмечает Александр Павличенко в комментарии "Телеграфу".