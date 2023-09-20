"россию можно остановить только в случае...": Дуда обратился к союзникам насчет Украины

Помощь Запада играет большую роль в процессе вытеснения российских оккупантов с территории Украины

Всесторонняя поддержка Украины со стороны Запада в защите от военной агрессии россии имеет глобально значимые последствия. Поражение москвы в этой войне в будущем станет гарантией мира для разных государств.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда журналистам CNN из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где проходили дебаты Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал союзников оставаться стойкими и продолжать поддерживать Украину.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что россия не сможет легально насильственно переместить границы в Европе", — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что это также гарантия мира в будущем, в том числе и для Соединенных Штатов Америки. В то же время Анджей Дуда акцентировал внимание на том факте, что компромиссного решения в данной ситуации не существует.

"россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль за пределами своих международно признанных границ", — подчеркнул Дуда.

Только тогда, по мнению польского президента, можно будет сказать, что "империализм действительно побежден".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дуда впервые отменил встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, объяснив это организационными проблемами. При этом он прокомментировал разногласия в вопросе поставок украинского зерна, сравнив нашу страну с утопающим. "Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину", — сказал президент Польши.