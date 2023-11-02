Польща погрожує закрити кордон із Україною: висунуто ультиматум (карта)

Раніше перевізники обіцяли блокувати пункти пропуску на кордоні 3 листопада

Польські перевізники погрожують закрити всі пункти пропуску з Україною до кінця року та навіть висунули свої вимоги. Щоправда, після перших переговорів вирішено спочатку провести запобіжний мітинг.

Поляки відстоюють свої інтереси, ситуація лише погіршуватиметься. Про це повідомляє "Обозреватель".

Ситуація на кордоні викликана тим, що для Польщі транспортна галузь є однією з найважливіших. Саме польські компанії вважаються основними гравцями на європейському ринку. Вони займають 26% всіх перевезень у Європі. Тому конкуренти з України їм не потрібні.

У статті йдеться про те, що як тільки польські перевізники відчувають конкуренцію, вони відразу організують страйки, мітинги та акції. Наразі збитки від можливого блокування пунктів пропуску з Польщею оцінити складно. Бо актуальна статистика не публікується. Але, за словами, старшого наукового співробітника Інституту економічних досліджень та політичного консалтингу Ірини Коссе, на Україну чекатиме уповільнення експорту, проблеми з постачанням техніки та обладнання, збитки для бізнесу.

Розуміючи, що конкуренція сильна, польські перевізники вимагали повернути дозволи українським перевізникам. Такі дозволи було скасовано до червня наступного року, щоб підтримати їх після блокади росією морських портів та зриву зернових угод. Крім того, поляки вимагають організувати окрему чергу для автомобілів з номерами ЄС, отримати доступ до системи "Шлях" та заборонити реєстрацію компаній у Польщі, якщо вони не працюють у ЄС. У такому разі українські перевізники не зможуть відкривати фірм у Польщі.

Перевізники із сусідньої країни вже ніби влаштовували акцію протесту на контрольно-пропускному пункті "Корчова". Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.

В уряді вже заявили, що спробують домовитися з польськими перевізниками і не допустити такої ситуації. Тому сценарій повної блокади блокпостів поки що надто песимістичний.

Раніше "Телеграф" писав, що з початком повномасштабної війни Росії проти України однією з популярних тем для обговорення стали ціни на продукти в сусідніх країнах, куди виїхало багато українців у пошуках притулку. Так, найчастіше після повернення додому наші громадяни беруться порівнювати вартість продовольчих товарів у вітчизняних супермаркетах із цінами в Польщі.