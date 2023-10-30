Польсько-український кордон незабаром можуть перекрити: коли саме, і що стало причиною

Раніше перевізники обмежувалися одним пунктом пропуску, а зараз хочуть перекривати всі

Польсько-український кордон до кінця цього року можуть перекрити. У листопаді польські перевізники хочуть влаштувати страйк і перекрити всі в’їзди з України.

Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомили в УкрАвтопромі, посилаючись на інформацію Міжнародної транспортної асоціації України. Зазначається, що час та місце вже узгоджено.

"Якщо раніше вони обмежувалися одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується на два місяці", — йдеться у повідомленні.

Перші збори узгоджені з місцевою владою. Вони відбудуться 3 листопада о 10:00 поблизу пункту пропуску Корчова. Причина, через яку польські перевізники хочуть зробити страйк — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Так, перевізники виставляють такі вимоги:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень ЄКМТ;

окрему чергу на всіх межах для порожніх фур;

окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;

отримати доступ до системи "Шлях";

унеможливити реєстрацію компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що машина з кортежу польського прем’єра Матеуша Моравецького потрапила усерйозну ДТП в Україні. В результаті було травмовано 42-річного українця.