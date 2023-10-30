Польско-украинскую границу вскоре могут перекрыть: когда именно, и что стало причиной

Ранее перевозчики ограничивались одним пунктом пропуска, а сейчас хотят перекрывать все

Польско-украинскую границу до конца текущего года могут перекрыть. В ноябре польские перевозчики хотят устроить забастовку и перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в УкрАвтопроме, ссылаясь на информацию Международной транспортной ассоциации Украины. Отмечается, что время и место уже согласованы.

"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Акция планируется на два месяца", — говорится в сообщении.

Первое собрание согласовано с местными властями. Оно состоится 3 ноября в 10:00 вблизи пункта пропуска Корчова. Причина, по которой польские перевозчики хотят устроить забастовку — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Так, перевозчики выставляют следующие требования:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;

получить доступ к системе "Шлях";

сделать невозможной регистрацию компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что машина из кортежа польского премьера Матеуша Моравецкого попала в серьезное ДТП в Украине. В результате был травмирован 42-летний украинец.