Польско-украинскую границу вскоре могут перекрыть: когда именно, и что стало причиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ранее перевозчики ограничивались одним пунктом пропуска, а сейчас хотят перекрывать все
Польско-украинскую границу до конца текущего года могут перекрыть. В ноябре польские перевозчики хотят устроить забастовку и перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.
Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в УкрАвтопроме, ссылаясь на информацию Международной транспортной ассоциации Украины. Отмечается, что время и место уже согласованы.
"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Акция планируется на два месяца", — говорится в сообщении.
Первое собрание согласовано с местными властями. Оно состоится 3 ноября в 10:00 вблизи пункта пропуска Корчова. Причина, по которой польские перевозчики хотят устроить забастовку — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Так, перевозчики выставляют следующие требования:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;
- получить доступ к системе "Шлях";
- сделать невозможной регистрацию компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что машина из кортежа польского премьера Матеуша Моравецкого попала в серьезное ДТП в Украине. В результате был травмирован 42-летний украинец.