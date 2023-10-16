"Можемо стати жертвами": дипломат розповів, чи правильно вчинила Україна у зерновій суперечці з Польщею

Дипломат прокоментував дії Києва у зерновій суперечці

Під час зернової суперечки український уряд зробив правильно, наочно продемонструвавши, що має механізми захисту своєї торгівлі, але сам конфлікт із союзниками виник дуже не вчасно.

Про це у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів дипломат, колишній посол у Польщі Андрій Дещиця. За його словами, звернення до Світової організації торгівлі є демонстрацією того, що Україна теж може піти до кінця.

"Я думаю, що варто було це показати, але другим етапом ці гострі питання, які стоять між Україною та Польщею, вирішувати шляхом переговорів", — сказав він.

Дипломат додав, що подібні питання також не варто виносити у публічний простір, а обговорювати їх за зачиненими дверима. Це, каже Дещиця, пов’язано з тим, що Україні зараз дуже важливо зберігати добрі стосунки з Польщею та іншими союзниками, оскільки найбільшою загрозою і для нас, і для них все ж таки є росія.

"Якщо ми не будемо об’єднані, якщо ми не проводитимемо спільну політику у сфері безпеки, якщо ми не матимемо чіткої позиції у протидії російській агресії, то ми можемо стати жертвами. Кожен окремо", — зазначив Дещиця.

Як повідомлялося раніше, зернова суперечка тягнеться ще з літа, коли зерно, яке йшло на світовий ринок через територію західних сусідів України, виявилося дешевшим за місцеве. Це призвело до того, що його швидко викупили місцеві бізнесмени, що призвело до обвалу цін на продукти харчування. Через це до осені ЄС запровадив заборону на ввезення зерна з України.

15 вересня Європейська комісія вирішила скасувати обмеження та дозволила зерну потрапити на території Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії. Втім, частина з цих країн того ж дня запровадила односторонню заборону.