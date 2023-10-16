"Можем стать жертвами": дипломат рассказал, правильно ли поступила Украина в зерновом споре с Польшей

Дипломат прокомментировал действия Киева в зерновом споре

Во время зернового спора украинское правительство поступило правильно, наглядно продемонстрировав, что имеет механизмы защиты своей торговли, но сам конфликт с союзниками возник очень не вовремя.

Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал дипломат, бывший посол в Польше Андрей Дещица. По его словам, обращение к Всемирной торговой организации является демонстрацией того, что Украина тоже может пойти до конца.

"Я думаю, что стоило это показать, но вторым этапом эти острые вопросы, которые стоят между Украиной и Польшей, решать путем переговоров", — сказал он.

Дипломат добавил, что подобные вопросы также не стоит выносить в публичное пространство, а обсуждать их за закрытой дверью. Это, говорит Дещица, связано с тем, что Украине сейчас очень важно сохранять хорошие отношения с Польшей и другими союзниками, поскольку наибольшей угрозой и для нас и для них все же является россия.

"Если мы не будем объединены, если мы не будем проводить общую политику в сфере безопасности, если мы не будем иметь четкой позиции в противодействии российской агрессии, то мы можем стать жертвами. Каждый отдельно", — отметил Дещица.

Как сообщалось ранее, зерновой спор тянется еще с лета, когда зерно, которое шло на мировой рынок через территорию западных соседей Украины оказалось дешевле местного. Это привело к тому, что его быстро выкупили местные бизнесмены, чем привели к обвалу цен на продукты питания. Из-за этого до осени ЕС ввел запрет на ввоз зерна из Украины.

15 сентября Европейская комиссия решила отменить его и позволила зерну попасть на территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Впрочем, часть из этих стран в тот же день ввела односторонний запрет.