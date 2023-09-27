Нагребли и жалуются: все, что нужно знать о скандале вокруг украинского зерна

"Зерновой кризис", в который недавно попали наши экспортеры в Восточной Европе, и особенно в Польше, пока далек от решения

Скандал вокруг украинской пшеницы не утихает. Страны Восточной Европы блокируют наше зерно, Украина в ответ жалуется во Всемирную торговую организацию и угрожает собственными запретами. "Бизнес-Телеграф" объясняет, что происходит.

Упрощенно история выглядит следующим образом. Враг заблокировал Черное море, украинский урожай поехал по железной дороге и автотранспорту. Транзитные страны начали жаловаться на то, что наше зерно, вместо того чтобы пройти транзитом, попадает на их рынки. Разместите выборы в Польше. Вот и вышел громкий скандал. Польша запретила импорт нашей пшеницы, к ней присоединились несколько соседних стран. Украина заговорила о возможности ограничения импорта из Польши. Это проблема, ведь фермеры высадили овощи с учетом нашего рынка. Он стал привлекательным для них после оккупации Херсонской области. Так что политики в Польше эту угрозу услышали. В конце концов президент Польши Анджей Дуда сказал, что страна подготовила транзитные коридоры для нашего зерна.

Со Словакией, Румынией и Болгарией, которые также жаловались на украинское зерно, компромисс вроде бы найден. Страны договорились о лицензировании экспортеру.

Проблема разрешается? Экономист Алексей Кущ не уверен. Он считает эти решения половинчатыми. И опасается, что через некоторое время зерновые скандалы могут вспыхнуть снова.

Самое интересное в этой истории, что Польша никогда не была заметным экспортным рынком для украинского зерна. Вот что произошло.

Польские выборы и "утруска"

Первые признаки скандала появились полгода назад. "Весной поляки уже имели претензии по транзиту украинского зерна. Якобы, по дороге происходит какая-то странная "утруска" и в порты доезжает меньше, чем проходило через границу, — рассказал высокопоставленный чиновник, занимающийся вопросами зерновой логистики в одном из министерств. — Тогда местные чиновники даже угрожали нам, что будут собирать все транзитные фуры на границе, и будут сопровождать их со специальным полицейским конвоем к кораблям. Но позже остановился зерновой коридор, нам потребовалась поддержка европейских партнеров в расширении доступа к их портам, и вопросы замяли".

Однако ряд стран Восточной Европы после фермерских протестов все же ввели ограничения на ввоз украинской агропродукции до 15 сентября. "После того, как зерновой коридор прекратил работать, сложности на сухопутных маршрутах наносили дополнительные потери около 170 млн евро ежемесячно", — отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Больше страсти кипят в Польше. Премьер Матеуш Моравецкий сегодня пригрозил вообще заблокировать импорт продуктов из Украины. Вот что происходит.

Первая причина: предвыборная кампания в Польше. "Электорат правящей партии — это именно аграрии. 2,5 млн польских фермеров и их семьи — в общей сложности около 10 млн человек. Они живут в продаже агропродукции, плюс от объемов зависит сумма дотаций, — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. — Украинское зерно им явно мешает. Оно дешевле польского, кроме того, это "лишние" объемы, на которые польские крестьяне явно не рассчитывали. Отсюда — массовые протесты фермеров и очень резкая позиция польских политиков.

Вторая причина: собственное зерно, которым украинские трейдеры буквально засыпали Польшу. До недавнего времени польский рынок не был для наших аграриев чем-то важным. По данным Государственной таможенной службы, Польша за последние годы не попадала в списки крупных покупателей зерновых культур, за исключением разве что ржи. Страна входит в список крупнейших импортеров. В прошлом году на долю Польши пришлось уже 30,76% отгрузок украинской ржи, а за 8 месяцев этого года – 39,65%. Но как раз по ржи у поляков претензий нет — их возмущает, прежде всего, засилье украинской пшеницы.

Крупнейшие импортеры украинской ржи

Нелегалы и трейдеры

Ведь как работает "утруска"."Объёмы, которые заезжали на фурах, были больше, чем доезжавшие до выгрузки в портах. Кроме того, было расхождение в объемах во время перевалки из наших железнодорожных вагонов в европейские на узкий путь. То есть получается, что часть объемов нелегально, без документов, оседает на польском рынке и продается тамошним покупателям.Конечно, по заниженным ценам, — анонимно объясняет тот же чиновник, ответственный за логистику.- Эта схема работает не без участия польских посредников. Наши внутренние расследования позволяют утверждать, что с украинской стороны в ней принимают участие небольшие трейдерские компании, с польской – тоже не особо известные фирмы. Но для них это неплохой бизнес.

"Польшу заполнило украинское "серое" и "черное" зерно. Это товар без документов, продажа продовольственной пшеницы под видом фуража для занижения стоимости и т.д. Польские фермеры просто не привыкли к подобным бизнес-моделям. И, конечно, им сложно конкурировать с продавцами, которые могут дать ценник до 50% ниже», – добавил Алексей Кущ.

Эту схему провоцируют особенности зерновой логистики.По данным Украинской зерновой ассоциации на 15 сентября этого года, ключевыми для экспорта зерна были порты (через них прошло 58,6 млн т). Но значительную часть держится также железная дорога (15,6 млн) и автомобильный транспорт (6,7 млн). Последние как раз обеспечивают доставку зерна в Европу и, в частности, Польшу.

Крупнейшие импортеры украинского ячменя

Глава Украинской аграрной конфедерации (ее членами являются многие зернотрейдеры, в том числе "Нибулон", "Укрлендфарминг", Украинская зерновая ассоциация, объединяющая представительства иностранных компаний и др.) Павел Коваль обращает внимание на "большую коррупционную составляющую" в логистике, в частности, на железной дороге.

"Постоянные большие очереди, бывает по несколько сот вагонов, очереди на все — погрузку, отправку. И уже сам этот факт вызывает вопрос. Вы видели, что пассажирские поезда в очереди стояли? А разве нельзя так спланировать, чтобы и грузовые не стояли? Но очереди — это благодатная основа для корцпции, потому что всегда есть люди, которые решают, кто поедет первым. Там настоящее болото, и на самом деле именно отсюда нужно начинать наведение порядка с экспортом", — говорит кузнец Коваль.

Но нелегальные потоки только одна из составляющих зернового вала.

Другая — "белые" партии зерна, которые в последний момент меняют пункт назначения. К примеру, заявлялись как груз, скажем, для Египта, а были реализованы в той же Польше.

Таких случаев тоже немало. Главная причина: попытка экспортеров сэкономить на логистике. Стоимость доставки украинской агропродукции экспортными маршрутами сейчас очень высока. В среднем, доставка автотранспортом даже в ближайшие страны Восточной Европы станет, по данным компании Spike Brokers, 80-100 евро за тонну. При этом тонна пшеницы в портах Румынии стоит около 200 евро. То есть логистика легко может добавить почти половину ценника.

Если везти урожай дальше, логистическая составляющая еще больше увеличивается, и во время отправки на наши недавно традиционные рынки (Египет, страны Юго-Восточной Азии и др.) может вырасти еще на 25%, что "съедает" заработки на экспорте. "Что и заставляет трейдеров сбрасывать товар как можно ближе", — говорит Пензин.

Данные Государственной таможенной службы в последние три года показывают, как менялись экспортные приоритеты украинских трейдеров. Скажем, если в 2021 году крупными покупателями украинской пшеницы были Египет и Индия, то в прошлом году из топ-3 исчезла Индия, а доля Египта снизилась. В этом же году их перечень крупных покупателей исчез и Египет, в результате закупки украинской пшеницы лидируют Турция, Румыния и Испания.

Крупнейшие импортеры украинской пшеницы

Какие именно объемы украинского зерна наконец оседает в Восточной Европе, в частности, той же Польше? По оценкам Куща, речь может идти об 1-1,5 млн. тонн в месяц. Олег Пензин говорит о примерно миллионе тонн в месяц.

Проблема не в зерне

Зернотрейдеры, к которым "Бизнес-Телеграф" обратился с вопросом, правда ли, что они якобы сливают товар в Польше, вместо того чтобы везти его "на традиционные рынки сбыта", комментировать эту тему отказались.

А вот глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль все подтвердил. И не видит в продаже зерна в Польше ничего плохого.

"Разве с экономической точки зрения это нелогично — продавать, где выгоднее? Если в Польше есть покупатели, то почему бы не продать? Весь прошлый год поляки гребли наше зерно, просто очереди стояли. Забили склады на месяцы вперед. А их чиновники почему-то проснулись именно сейчас, под выборы, и вдруг обнаружили, что украинские экспортеры обидели польских фермеров, хотя в прошлом году польское аграрное министерство призвало крестьян не спешить с продажей урожая, мол, сейчас пройдет дешевая украинская пшеница, потом можно будет продать выгоднее. юнктуры и объемов, не просчитали трафик украинского зерна.Видимо, не ожидали, что его окажется так много, — объясняет Коваль.- А крайними теперь почему-то оказались трейдеры. зерно – все за счет нашего урожая.В Болгарии такая же ситуация, но с семенами.Вместо 6 МЭЗов в этом сезоне работало 11, болгары нарастили экспорт подсолнечного масла почти вдвое. А теперь, оказывается, наш подсолнечник им мешает. Проблема не в украинском зерне, а в том, что никто ни в Брюсселе, ни в Варшаве, ни в Киеве не знает, какие объемы пошли в конкретные страны Европы, как организованный трафик. Проблему можно было бы решить, внедрив открытую электронную систему регистрации зерновых грузов, чтобы каждый от фермера до зернотрейдера, переработчика или чиновника мог посмотреть куда, что и по каким ценам пойдет. И уже в зависимости от этого планировать свою работу.

Помогут ли лицензии и экспортные коридоры?

Украина, как вариант выхода из зернового кризиса, предложила лицензировать экспорт. "Под лицензирование попадут пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника. Украинские компании будут получать лицензии по согласованию с Минэкономики и Минагрополитики, затем данные получит Еврокомиссия и страны, в которые отправляется груз. Если та или иная страна не сможет его принять, идет отказ, и тогда будем искать альтернативы. Если согласуют, партия зайдет. Румыния и Болгария такой механизм уже одобрили, Словакия согласилась протестовать", — отметил Марчук.

Польша объявила, что готовит Украине специальные транзитные коридоры.

Впрочем, считает Кущ, не факт, что лицензирование или транзитные коридоры позволят разрешить зерновой кризис.

Крупнейшие импортеры украинской кукурузы

"Лицензирование может споткнуться о банальную коррупцию и договорняки, как это было, например, с лицензиями на перевозки, которыми в Восточной Европе, кстати, тоже возмущались. Тогда наши чиновники выдали столько лицензий, что ими стали просто торговать. Что касается экспортных коридоров, то там основной проблемой может стать дефицит перевалочных мощностей, что спровоцирует очереди и снизит объемы экспорта.И в результате тоже не сможет гарантировать отсутствие "утряски" зерна на территории Польши.Проблем надо решать кардинально, вплоть до того, что государство будет выкупать все экспортные объемы и под свои гарантии будет транспортировать их на сухие порты в странах Восточной Европы, где зерно будет храниться в режиме таможенного склада до момента отправки на экспорт. Куст.