Більшість дорогих пікапів небезпечні для пасажирів та водія: неочікувані результати краш-тестів

Виявляється, ці авто дуже небезпечні

Сучасні пікапи дуже часто виробляють у модифікації Crew Cab. Вона є популярною серед великої кількості автовиробників і означає кабіну з розширеним простором для пасажирів.

Виявилось, що саме вони є найбільш небезпечними як для водія, так і для пасажирів. Про це свідчить новий звіт Страхового інституту дорожньої безпеки, пише The Drive.

В інституті провели свіжі краш-тести, у яких випробували чотири моделі сучасних середньорозмірних пікапів. Усі вони мають помірне перекриття.

Тестування Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, RAM 1500, Toyota Tundra

Виявилося, що такий краш-тест став найскладнішим завданням для багатьох авто. Вони абсолютно не впоралися, включно з пікапами з двома рядами сидінь.

Згідно з новими стандартами краш-тестів, у 2 ряду розташовують манекен меншого розміру. У цьому випадку імітували дитину віком близько 12 років. Для тестування взяли такі моделі: Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, RAM 1500, а також Toyota Tundra.

Усі чотири моделі просто провалили тести. Жоден з них не зміг втримати манекен у початковому положенні. Це значить, що людина могла б отримати дуже серйозні травми в ДТП.

Пікап Toyota Tundra отримав незадовільну оцінку, і це найкращий результат серед усіх моделей. Тут не правильно розташовано ремінь безпеки, тому усі задні пасажири ризикують отримати серйозні травми грудної клітки.

Решта три пікапи отримали погану оцінку. Тому виробники повинні дуже серйозно попрацювати над тим, щоб покращити безпеку своїх машин.

Раніше "Телеграф", посилаючись на слова експерта, повідомляв, як зміняться ціни на бензин в Україні після бойкоту польських перевізників на кордоні.