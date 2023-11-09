Что нужно проверить в авто до зимы: очень простые, но полезные советы

Сейчас сделать это будет дешевле, чем когда снег заметет улицы

Зима приближается, а это значит, что пора готовить свой автомобиль к холодам и сложным дорожным условиям. Если вы хотите быть уверены в безопасности и надежности своего транспортного средства, то сейчас самое время, когда стоит обратить внимание на несколько важнейших пунктов проверки автомобиля.

Приведем краткий, но важный список советов, который поможет вам подготовить автомобиль к морозам и снегопадам. Они просты, но очень важны.

Что нужно проверить в авто перед наступлением зимы

Резина. Проверьте протектор на шинах. Они должны обладать достаточной глубиной протектора для лучшей адгезии с дорогой во время зимних условий.

Аккумулятор. В холодное время года аккумуляторы работают менее эффективно. Убедитесь, что он заряжен и нет признаков коррозии.

Зеркало. Проверьте работу обогрева зеркал и их состояние. Ведь зеркала – это безопасность на дороге, особенно в условиях обледенения или снега.

Ходовая. Обратите внимание на состояние подвески, тормозов и амортизаторов. Это важно для лучшей управляемости и безопасности на скользких дорогах. В этом случае лучше обратиться в СТО.

Ремни. Проверьте состояние ремней авто. Они должны быть не только без повреждений, но и должным образом затянуты.

Набор инструментов для ремонта. Полезно иметь под рукой небольшой набор инструментов для небольших аварий или неполадок, которые могут возникнуть на дороге. Хорошо бы иметь бустер для аккумулятора, противоскользящие цепи, килограмм-два соли, небольшую лопату и т.д.

Безопасность на дороге всегда первоочередна. Тщательная проверка авто перед наступлением зимы может сберечь вам много нервов. Так что стоит подготовить свой автомобиль к зиме заранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит переобут авто в Киеве. Для сравнения взяли 2 самые популярные в Украине категории авто — легковые и кроссоверы.