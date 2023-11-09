Що потрібно перевірити в авто до зими: дуже прості, але корисні поради

Зараз зробити це буде дешевше, ніж коли сніг замете вулиці

Зима наближається, а це означає, що час готувати своє авто до холодів і складних дорожніх умов. Якщо ви хочете бути впевнені у безпеці та надійності свого транспортного засобу, то зараз саме час, коли варто звернути увагу на декілька важливих пунктів перевірки автомобіля.

Наведемо короткий, але важливий список порад, що допоможе вам підготувати авто до морозів та снігопадів. Вони прості, але дуже важливі.

Що потрібно перевірити в авто перед настанням зими

Гума. Перевірте протектор на своїх шинах. Вони повинні мати достатню глибину протектора для кращої адгезії з дорогою під час зимових умов.

Акумулятор. В холодну пору року акумулятори працюють менш ефективно. Переконайтеся, що він заряджений і не має ознак корозії.

Дзеркала. Перевірте роботу обігріву дзеркал та їх стан. Адже дзеркала — це безпека на дорозі, особливо в умовах обмерзання чи снігу.

Ходова. Зверніть увагу на стан підвіски, гальм та амортизаторів. Це важливо для кращої керованості та безпеки на слизьких дорогах. У цьому випадку краще звернутися до СТО.

Ремені. Перевірте стан ременів авто. Вони повинні бути не тільки без пошкоджень, а й належним чином затягнуті.

Набір інструментів для ремонту. Завжди корисно мати під рукою невеликий набір інструментів для невеликих аварій чи неполадок, що можуть виникнути на дорозі. Добре було б мати бустер для акумулятора, протиковзкі ланцюги, кілограм-два солі, невеличку лопату тощо.

Безпека на дорозі завжди першочергова. Ретельна перевірка авто перед настанням зими може зберегти вам багато нервів. Тож варто підготувати свій автомобіль до зими заздалегідь.

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