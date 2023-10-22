Доведеться переплатити: експерти дали поради щодо вибору зимової гуми для авто

Шини різняться за типом протектора

Щоб автомобіль справно працював і залишався максимально безпечним весь рік, його потрібно підготувати до нового сезону. З настанням холодів насамперед обов’язково потрібно подбати про перехід на зимову гуму.

Час заміни літньої гуми на зимову залежить від погодних умов у конкретному регіоні, пишуть vikna.tv. В Україні найчастіше літню гуму на машині змінюють на зимову тоді, коли середньодобова температура сягає +5 °С.

Як вибрати зимову гуму

Перед тим, як перейти з літньої на зимову гуму, потрібно визначитися, який тип шин буде на твоєму авто: з шипами чи без. Шиповані шини забезпечують твій автомобіль кращим зчепленням на снігових дорогах та ожеледиці.

При цьому в місті, за умови, що комунальні служби регулярно прибирають сніг, у шипованих шин більше недоліків, ніж переваг: шум при їзді, збільшення гальмівного шляху через ковзання та погіршена керованість.

Тому якщо ви їздите в основному дорогами з твердим покриттям, та ще й у межах міста, краще зупинити вибір на фрикційних шинах. Усі характеристики покришок залежать від кількох факторів. Це матеріал, з якого виготовлена шина, малюнок та глибина протектора.

Види малюнків протектора

Малюнок протектора може бути спрямований, симетричний та асиметричний. Симетричні шини мають однаковий малюнок на лівій і правій стороні покришки. Переваги такого роду моделей – приємна ціна та непогана керованість. Мінуси симетричних шин – не найкращі характеристики при їзді мокрою дорогою.

А ось асиметричні шини відрізняються різним малюнком протектора в центрі та по краях покришки. Протектори розташовані посередині. Вони відповідають за впевнений контакт із дорогою, а розвинена система каналів чудово справляється з відведенням води, бруду та мокрого снігу. Ціна на такі шини помітно вища, ніж у шин із симетричним малюнком.

Спрямований малюнок добре впізнаваний завдяки характерному візерунку у вигляді літери V. Такий тип покришки найбільш переважний для їзди мокрою або засніженою дорогою. Вона добре відводить воду. Якщо твій погляд упав на шини зі спрямованим малюнком, важливо пам’ятати нюанси. Такі моделі встановлюються у строго визначеному напрямку обертання, що вказано на шині. Інакше практично всі переваги зводяться нанівець, а термін служби шини значно зменшується.

Найбільш поширені два види малюнків: європейські та скандинавські. Для європейського типу характерний малюнок із безліччю візерунків. Це забезпечує гарне зчеплення із дорогою.

Такий тип шин призначений для європейської зими, коли на дорогах більше води та сльоти, ніж снігу. Для наших реалій подібні шини підійдуть, якщо ти їздиш на хороших дорогах з твердим покриттям.

Якщо ж ви пересуваєтеся засніженими, ґрунтовими дорогами або в Карпатах, найкраще придивитися до скандинавського типу покришок.

Не купуєте шини, які виготовлені понад два роки тому. Вся необхідна інформація про відповідні характеристики шин має бути в документах на авто. При покупці зимової гуми потрібно порівняти ці дані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхаки, яким потрібно приділити увагу для нормальної роботи всіх систем автомобіля взимку. Ми розповідали, що має бути обов’язково бути в багажнику авто і що потрібно перевірити до настання холодів.