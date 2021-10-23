Поради водіям: коли "перевзувати" машину на зимову гуму

За літні шини в холодну пору року можуть оштрафувати

Прихід осені для багатьох автолюбителів символізує зміну літньої гуми на зимову. Така операція необхідна для кращої стійкості транспорту на слизьких дорогах.

"Телеграф" намагався розібратися, коли ж саме водіям слід провести зміну шин.

Що кажуть правила дорожнього руху?

Цікавий момент: українське законодавство (включаючи ПДР) не має чітких календарних рамок для заміни літньої гуми на зимову. Також не прописуються додаткові вимоги (умови), які можуть цьому передувати.

Єдиний момент — підпункт 31.4.5 все тих ж ж ПДР. В цьому розділі водіям пропонують вчасно ставити на машину ті шини, які найкраще підійдуть дорожнього полотна згідно погодних умов (сильні опади, ожеледь, іній і т.п.

Якої думки фахівці?

Літні і зимові шини відрізняються глибиною протектора

За інформацією ресурсу "Асканія Шина", більшість водіїв і автомайстрів вважають, що деякі терміни щодо зміні гуми все ж є. Їх встановлює погода і температура за вікном.

Бажано встигнути "перевзути" своє авто до моменту, коли середньодобовий показник температури опуститься нижче 7°С.

Для чого це потрібно?

Зимові шини мають більший і, як результат, стійкіший протектор. Це забезпечує машину від додаткового ковзання по трасі, яка взимку і без того часто нагадує дзеркало.

При такій гумі у авто покращується якість зчеплення. Засіб пересування стає частішим учасником аварій, якщо залишається на "літніх" шинах у зимовий час.

Найкращим варіантом буде не чекати зниження температури, а спрацювати на випередження. Так, частина автолюбителів змінює літню гуму на літню на початку жовтня, а в квітні проводить зворотні маніпуляції.

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