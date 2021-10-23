Советы водителям: когда "переобувать" машину на зимнюю резину

За летние шины в холодное время года могут оштрафовать

Приход осени для многих автолюбителей символизирует смену летней резины на зимнюю. Такая операция необходима для лучшей устойчивости транспорта на скользких дорогах.

"Телеграф" пытался разобраться, когда же именно водителям следует провести смену шин.

Что говорят правила дорожного движения?

Занимательный момент: украинское законодательство (включая ПДД) не имеет четких календарных рамок для замены летней резины на зимнюю. Также не прописываются дополнительные требования (условия), которые могут этому предшествовать.

Единственный момент — подпункт 31.4.5 все тех ж же ПДД. В этом разделе водителям предлагают вовремя ставить на машину те шины, которые лучше всего подойдут дорожному полотну согласно погодным условиям (обильные осадки, гололед, иней и т.п.

Какого мнения специалисты?

Летние и зимние шины отличаются глубиной протектора

Согласно информации ресурса "Аскадния Шина", большинство водителей и автомастеров считают, что некоторые сроки по смене резины все же есть. Их устанавливает погода и температура за окном.

Желательнее всего "переобуть" свое авто в момент, когда среднесуточный показатель температуры опустится ниже 7°С.

Для чего это нужно?

Зимние шины имеют более крупный и, как результат, устойчивый протектор. Это обеспечивает машину от дополнительного скольжения по трассе, которая зимой и без того часто напоминает зеркало.

При такой резине у авто улучшается качество сцепления. Средство передвижения становится более частым участником аварий, если остается на "летних" шинах в зимнее время.

Наилучшим вариантом будет не дожидаться снижения температуры, а сработать на опережение. Так, ряд автолюбителей меняет летнюю резину на летнюю в начале октября, а в апреле проводит обратные манипуляции.

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