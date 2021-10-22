В Украине можно бесплатно получить поддержанное авто - но нужно подать заявку

Авто раздают нуждающимся гражданам.

Стать владельцем красного кабриолета BMW или белого Mitsubishi и не заплатить за него? В Украине это возможно. В ноябре в Украине раздадут шесть конфискованных государством автомобилей, которые не смогли продать с торгов.

Об этом сообщает Фокус.

Пока на ноябрь запланирована раздача автомобилей, часть из которых — битые и не на ходу, а также не зарегистрированы на территории Украины.

Самая старая машина — "Ауди" 1989 года. Самая новая — "Рено Кенго" 2006. Кроме них:"БМВ 318" и "БМВ 316" 1996 и 1998 соответственно, "Рено Меган" 2000, "Мицубиши Галант" 2003.

Mitsubishi Galant 2003 года BMW 316 1998 года BMW 318 1996 года

Подавать заявки на получение необходимо в течение месяца после публикации лота на сайте ГП "СЕТАМ"- до 7,8,13 ноября. Раздачу предприятие проводит совместно с Минюстом и государственной исполнительной службой.

Кто чаще всего получает авто:

детские дома

интернаты

воинские части

приёмные семьи

госорганы

тюрьмы

СИЗО

Кроме автомобилей в разделе безоплатной передачи можно найти мобильные телефоны, бытовые предметы и даже резиновую лодку. В каждом лоте есть характеристика, причина конфискации и орган Госисполнительной службы, куда обращаться с заявлением на получение.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском аукционе продают редкую старинную книгу за 4,75 млн грн.