Укр

В Украине можно бесплатно получить поддержанное авто - но нужно подать заявку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пример авто, которое отдадут бесплатно. Новость обновлена 22 октября 2021, 18:41
Пример авто, которое отдадут бесплатно.

Авто раздают нуждающимся гражданам.

Стать владельцем красного кабриолета BMW или белого Mitsubishi и не заплатить за него? В Украине это возможно. В ноябре в Украине раздадут шесть конфискованных государством автомобилей, которые не смогли продать с торгов. 

Об этом сообщает Фокус. 

Пока на ноябрь запланирована раздача автомобилей, часть из которых — битые и не на ходу, а также не зарегистрированы на территории Украины. 

Самая старая машина — "Ауди" 1989 года. Самая новая — "Рено Кенго" 2006. Кроме них:"БМВ 318" и "БМВ 316" 1996 и 1998 соответственно, "Рено Меган" 2000, "Мицубиши Галант" 2003. 

Mitsubishi Galant 2003 года
Mitsubishi Galant 2003 года
BMW 316 1998 года
BMW 316 1998 года
BMW 318 1996 года
BMW 318 1996 года

 Подавать заявки на получение необходимо в течение месяца после публикации лота на сайте ГП "СЕТАМ"- до 7,8,13 ноября. Раздачу предприятие проводит совместно с Минюстом и государственной исполнительной службой. 

Кто чаще всего получает авто:

  • детские дома
  • интернаты
  • воинские части
  • приёмные семьи
  • госорганы
  • тюрьмы
  • СИЗО

Кроме автомобилей в разделе безоплатной передачи можно найти мобильные телефоны, бытовые предметы и даже резиновую лодку. В каждом лоте есть характеристика, причина конфискации и орган Госисполнительной службы, куда обращаться с заявлением на получение. 

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском аукционе продают редкую старинную книгу за 4,75 млн грн

Теги:
#Автомобиль #Лот #Конфискация
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