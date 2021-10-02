На украинском аукционе продают книгу за 4,75 млн грн: что в ней особенного (фото)

Выставленная книга — первопечатное издание "Учительного Евангелия" Ивана Федорова.

Согласно информации продавца, букинистическая диковинка была издана в 1569 году и является четвертым изданием из 13 известных. Также отмечается, что это первое издание книги на церковнославянском языке. Стартовая ставка 4 млн 750 тыс грн. Отметим, что на момент написания материала ее еще никто не сделал.

Лот размещен на аукционе UNC.ua.

Книга содержит проповеди для еженедельного чтения, отмечается, что книга внесена в перечень редких старинных изданий. Сообщается, что ее напечатали в 1569 году Иван Федоров и Пётр Мстиславец на деньги гетьмана Григория Ходкевича.

Одна из заглавных страниц "Учительного Евангелия"

Книга сохранилась практически в первозданном виде

В доказательство оригинальности данного издания приведен документ государственного музея книги и печати Украины — справка про изучение по методики Антонины Зьорновой и визуальном сравнении с другими версиями.

Документ, подтверждающий уникальность издания

Часть книги, в том числе титульный лист, утеряна. Остались только две из трех заставок. Отметим, что кроме этого лота у автора нет других товаров. Торги завершатся 7 октября.

22 года назад на аукционе Sothebyʼs другое издание Федорова было продано за 1,5 млн долларов США, что в современном эквиваленте равно 39,9 млн грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Саудовской Аравии продали редкого ультрабелого сокола за 2,5 млн гривен.