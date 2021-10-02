На украинском аукционе продают книгу за 4,75 млн грн: что в ней особенного (фото)
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Выставленная книга — первопечатное издание "Учительного Евангелия" Ивана Федорова.
Согласно информации продавца, букинистическая диковинка была издана в 1569 году и является четвертым изданием из 13 известных. Также отмечается, что это первое издание книги на церковнославянском языке. Стартовая ставка 4 млн 750 тыс грн. Отметим, что на момент написания материала ее еще никто не сделал.
Лот размещен на аукционе UNC.ua.
Книга содержит проповеди для еженедельного чтения, отмечается, что книга внесена в перечень редких старинных изданий. Сообщается, что ее напечатали в 1569 году Иван Федоров и Пётр Мстиславец на деньги гетьмана Григория Ходкевича.
В доказательство оригинальности данного издания приведен документ государственного музея книги и печати Украины — справка про изучение по методики Антонины Зьорновой и визуальном сравнении с другими версиями.
Часть книги, в том числе титульный лист, утеряна. Остались только две из трех заставок. Отметим, что кроме этого лота у автора нет других товаров. Торги завершатся 7 октября.
22 года назад на аукционе Sothebyʼs другое издание Федорова было продано за 1,5 млн долларов США, что в современном эквиваленте равно 39,9 млн грн.
Ранее "Телеграф" писал, что в Саудовской Аравии продали редкого ультрабелого сокола за 2,5 млн гривен.
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