В Україні можна безкоштовно отримати вживане авто — але потрібно подати заявку
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Авто роздають нужденним громадянам.
Стати власником червоного кабріолета BMW або білого Mitsubishi і не заплатити за нього? В Україні це можливо. У листопаді в Україні роздадуть шість конфіскованих державою автомобілів, які не змогли продати з торгів.
Про це повідомляє Фокус.
Поки на листопад запланована роздача автомобілів, частина з яких — биті і не на ходу, а також не зареєстровані на території України.
Найстаріша машина — "Ауді" 1989 року. Найновіша — "Рено Кенго" 2006. Крім них: "БМВ 318" і "БМВ 316" 1996 і 1998 відповідно, "Рено Меган« 2000, "Міцубіші Галант" 2003.
Подавати заявки на отримання необхідно протягом місяця після публікації лота на сайті ДП " СЕТАМ" — до 7,8,13 листопада. Роздачу підприємство проводить спільно з Мін’юстом і державною виконавчою службою.
Хто найчастіше отримує авто:
- дитячі будинки
- інтернати
- військові частини
- прийомні сім’ї
- держоргани
- в’язниці
- СІЗО
Крім автомобілів в розділі безоплатної передачі можна знайти мобільні телефони, побутові предмети і навіть гумовий човен. У кожному лоті є характеристика, причина конфіскації і орган Держвиконавчої служби, куди звертатися з заявою на отримання.
Раніше "Телеграф" писав, що на українському аукціоні продають рідкісну старовинну книгу за 4,75 млн грн.
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