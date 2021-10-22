В Україні можна безкоштовно отримати вживане авто — але потрібно подати заявку

Авто роздають нужденним громадянам.

Стати власником червоного кабріолета BMW або білого Mitsubishi і не заплатити за нього? В Україні це можливо. У листопаді в Україні роздадуть шість конфіскованих державою автомобілів, які не змогли продати з торгів.

Про це повідомляє Фокус.

Поки на листопад запланована роздача автомобілів, частина з яких — биті і не на ходу, а також не зареєстровані на території України.

Найстаріша машина — "Ауді" 1989 року. Найновіша — "Рено Кенго" 2006. Крім них: "БМВ 318" і "БМВ 316" 1996 і 1998 відповідно, "Рено Меган« 2000, "Міцубіші Галант" 2003.

Mitsubishi Galant 2003 року BMW 316 1998 року BMW 318 1996 року

Подавати заявки на отримання необхідно протягом місяця після публікації лота на сайті ДП " СЕТАМ" — до 7,8,13 листопада. Роздачу підприємство проводить спільно з Мін’юстом і державною виконавчою службою.

Хто найчастіше отримує авто:

дитячі будинки

інтернати

військові частини

прийомні сім’ї

держоргани

в’язниці

СІЗО

Крім автомобілів в розділі безоплатної передачі можна знайти мобільні телефони, побутові предмети і навіть гумовий човен. У кожному лоті є характеристика, причина конфіскації і орган Держвиконавчої служби, куди звертатися з заявою на отримання.

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