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На українському аукціоні продають книгу за 4,75 млн грн: що в ній особливого (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Розворот унікального видання.
Розворот унікального видання.

Виставлена книга — першодруковане видання "Учительного Євангелія" Івана Федорова.

Згідно з інформацією продавця, букіністична дивина була видана в 1569 році і є четвертим виданням з 13 відомих. Також наголошується, що це перше видання книги церковнослов’янською мовою. Стартова ставка 4 млн 750 тис грн. Відзначимо, що на момент написання матеріалу її ще ніхто не зробив.

Лот розміщений на аукціоні UNC.ua.

Книга містить проповіді для щотижневого читання, відзначається, що книга внесена до переліку рідкісних старовинних видань. Повідомляється, що її надрукували в 1569 році Іван Федоров і Петро Мстиславець на гроші гетьмана Григорія Ходкевича.

Одна з великих сторінок "Учительного Євангелія"
Одна з великих сторінок "Учительного Євангелія"
Книга збереглася практично в первозданному вигляді
Книга збереглася практично в первозданному вигляді

На доказ оригінальності даного видання наведено документ державного музею книги і друкарства України — довідка про вивчення за методикою Антоніни Зьорнової і візуальне порівнянні з іншими версіями.

Документ, що підтверджує унікальність видання
Документ, що підтверджує унікальність видання

Частина книги, в тому числі титульний лист, загублена. Залишилися тільки дві з трьох заставок. Відзначимо, що крім цього лота у автора немає інших товарів. Торги завершаться 7 жовтня.

22 роки тому на аукціоні Sotheby’s інше видання Федорова було продано за 1,5 млн доларів США, що в сучасному еквіваленті дорівнює 39,9 млн грн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Саудівській Аравії продали рідкісного ультрабілого сокола за 2,5 млн гривень.

Теги:
#Аукціон #Книга #Євангеліє #Іван Федоров
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