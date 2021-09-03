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У Саудівській Аравії триває перший міжнародний аукціон соколів: за яку ціну продають елітних птахів

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Соколиний аукціон триватиме до 5 вересня. Новина оновлена 02 вересня 2021, 16:26
Соколиний аукціон триватиме до 5 вересня.

Вартість птахів досягає мільйонів гривень.

У Саудівській Аравії в столиці Ер-Ріяді триває перший міжнародний аукціон соколів. В аукціоні беруть участь власники соколиних ферм з різних країн світу.

Про це повідомляє SaudiFalconClub.

Аукціон триває майже місяць і вже відзначився продажем рідкісного супербілого сокола за 350 тисяч ріялів, що еквівалентно більш ніж 2,5 млн гривень. Це рекордна сума, сплачена за сокола на цьому аукціоні. Його виставила на продаж канадська компанія Jim Wilson Falcons. Птах молодий, кречету менш як рік.

Купити мисливського сокола з виду шахін на аукціоні можна за суму від 150 до 300 тисяч гривень. У таку суму оцінюють соколів з Німеччини, Ірландії, Канади та Саудівської Аравії.

Відзначимо, що соколине полювання — традиційне заняття в країні, що стало в сучасному світі дорогим хобі. Йому протегує король Саудівської Аравії, і в країні традиційно проходять фестивалі та аукціони присвячені соколиному полюванню.

Раніше "Телеграф" писав, що найдорожчий будинок в Україні продають за 16 млн доларів США.

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