Укр

В Саудовской Аравии проходит первый международный аукцион соколов: по чем продают элитных птиц

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Соколиный аукцион будет продолжаться до 5 сентября. Новость обновлена 02 сентября 2021, 16:26
Соколиный аукцион будет продолжаться до 5 сентября.

Стоимость птиц достигает миллионов гривен.

В Саудовской Аравии в столице Эр-Рияде проходит первый международный аукцион соколов. В аукционе принимают участие сокольничие из разных стран мира.

Об этом сообщает SaudiFalconClub.

Аукцион длится почти месяц и уже отметился продажей редкого супербелого сокола за 350 тысяч риялов, что эквивалентно более чем 2,5 млн гривен. Это рекордная сумма, уплаченная за такого сокола на этом аукционе. Его выставила на продажу канадская компания Jim Wilson Falcons. Птица молодая, кречету менее года.

Купить охотничьего сокола из вида шахинов на аукционе можно за сумму от 150 до 300 тысяч гривен. В такую сумму оценивают соколов из Германии, Ирландии, Канады и Саудовской Аравии.

Отметим, что соколиная охота — традиционное занятие в стране, ставшее в современном мире дорогостоящим хобби. Ему покровительствует король Саудовской Аравии, и в стране традиционно проходят фестивали и аукционы посвящённые соколиной охоте.

Ранее "Телеграф" писал, что самый дорогой дом в Украине продают за 16 млн долларов США.

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