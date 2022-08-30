Як правильно зберігати шини, аби подовжити термін їх дії: прості порада водіям

Правильне зберігання продовжить термін служби ваших шин

Спека влітку та потужні морози у зимову пору року можуть наздогнати вас зненацька, тож досвідчені автолюбителі радять новачкам завжди готуватися заздалегідь до своєчасної заміни гуми. Це допоможе вам уникнути неприємних аварійних ситуацій на дорозі.

Як пише ТСН.Авто, дотримуючись кількох простих правил, шини вашого автомобіля навіть в умовах тривалого зберігання, завжди залишатимуться в ідеальному стані.

Насамперед кожен водій перед заміною шин повинен маркером зробити на гумі позначку, де саме вона стояла. До прикладу на правому передньому колесі вказати дві букви "ПП", на задньому лівому "ЗЛ" або вигадайте інші варіанти для вашої зручності. Після певного циклу ці шини можна буде замінити, врахувавши залишкову висоту їх протекторів.

Після ретельно очистіть гуму від залишків бруду та піску, приберіть дрібні камінці. Помийте їх та ретельно просушіть. Для цього в автомагазинах завжди знайдуться спеціальні розчини для тривалого зберігання гуми. Зберігати шини варто у сухому, темному місці, там, де немає зайвої вологи та прямих сонячних променів.

Завжди звертайте увагу на те, аби поряд із місцем, де ви зберігатимете гуму, не було жодних хімічно активних речовин типу олії, бензину, солярки або інших, які можуть погано повпливати на їх стан, зменшивши термін служби.

При умові, що шини ви зберігаєте на колісних дисках, їх завжди потрібно розмішувати у горизонтальному положенні на рівній поверхні. Ще одним вдалим варіантом може стати підвішування гуми з дисками у вертикальному положенні.

Якщо ви плануєте зберігати шини окремо від дисків, то кладіть їх одну на одну. Підвішувати їх досвідчені автолюбителі не радять. Кращим варіантом відповідного зберігання вважається вертикальне положення. Водночас правильним буде періодичне обертання шуми своєї осі кілька разів на місяць, аби зовнішній вплив на них зменшити до мінімуму.

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