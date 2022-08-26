Що варто покласти у багажник авто: важливі підказки для водія

Є кілька обов’язкових речей, які мають знаходитися у багажнику, а також рекомендовані — досвідченими водіями

Багажник — та частина машини, про яку, мабуть, ми замислюємося найрідше. Проте слід пам’ятати, що про неї є згадка навіть у правилах дорожнього руху щодо загальної комплектації автомобіля. І поки українська влада тільки роздумує над введенням у вжиток нових штрафів для водіїв, ми підкажемо, що обов’язково варто мати в машині, щоб не заробити грошового стягнення вже зараз.

Декілька важливих порад дає портал "Автоблог", де досвідчені водії простими словами розповідають про не завжди прості ситуації на дорозі новачкам. Наповнення багажника теж симбіоз досвіду автолюбителів і вимог ПДР.

Що обов’язково має бути у багажнику машини?

Законом передбачено, що кожен водій без винятку повинен мати чотири речі:

вогнегасник;

аптечку;

жилет із світловідбиваючими елементами;

знак аварійної зупинки.

Якщо чогось із цього переліку у вас не дорахуються патрульні під час планової перевірки, будьте готові отримати штраф.

Що рекомендується тримати в автомобілі?

Як відомо, дорога – річ непередбачувана, а від поломок не застрахований ніхто. Тому найкраще мати в багажнику на підхваті набір найбільш "популярних" ключів, які знадобляться для ремонту, викрутки, запасне колесо, домкрат, змінний одяг та WD-40 рукавички. Не стане зайвим і буксирувальний трос — а раптом вам доведеться когось підкинути до СТО? Хорошим додатком до всього перерахованого також стане насос або автомобільний компресор.

Досвідчені водії рекомендують мати у багажнику невеликий запас пального, гумовий шланш і трохи технічної води – вона знадобиться для банальної гігієни після екстреного ремонту. Крім цього, можна покласти ще й додатковий ліхтарик.

При цьому не варто забувати, що зайвий вантаж в автомобілі є додатковим фактором витрати бензину. Саме тому, комплектуючи багажник, важливо не перестаратися у його наповненні. Виходьте насамперед із власних потреб.

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