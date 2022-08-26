Что стоит положить в багажник авто: важные подсказки для водителя

Есть несколько обязательных вещей, которые должны быть в багажнике, а также рекомендации от бывалых водителей

Багажник — та часть машины, о которой, вероятно, мы задумываемся реже всего. Однако следует помнить, что о ней есть упоминание даже в правилах дорожного движения насчет общей комплектации автомобиля. И пока украинские власти только раздумывают над введением в обиход новых штрафов для водителей, мы подскажем, что обязательно стоит иметь в машине, дабы не заработать взыскание уже сейчас.

Несколько важных советов дает портал "Автоблог", где бывалые водители простыми словами рассказывают о не всегда простых ситуациях на дороге новичкам. Наполнение багажника — тоже симбиоз опыта автолюбителей и требований ПДД.

Что обязательно должно быть в багажнике машины?

Законом предусмотрено, что каждый водитель без исключения должен иметь четыре вещи:

огнетушитель;

аптечку;

жилет с светоотбивающими элементами;

знак аварийной остановки.

Если чего-то из этого перечня у вас не досчитаются патрульные во время плановой проверки, будьте готовы получить штраф.

Что рекомендуется держать в автомобиле?

Как известно, дорога — вещь непредсказуемая, а от поломок не застрахован никто. Поэтому лучше всего иметь в багажнике на подхвате набор наиболее "популярных" ключей, которые понадобятся для ремонта, отвертки, запасное колесо, домкрат, сменную одежду и WD-40 перчатки. Не лишним станет и буксировочный трос — а вдруг вам придется кого-то подкинуть к СТО? Хорошим добавлением ко всему вышеперечисленному также станет насос или автомобильный компрессор.

Также опытные водители рекомендуют иметь в багажнике небольшой запас горючего, резиновый шланг, а также немного технической воды — она понадобится для банальной гигиены после экстренного ремонта. Помимо этого можно положить еще и дополнительный фонарик.

При этом не стоит забывать, что лишний груз в автомобиле является дополнительным фактором расхода бензина. Именно поэтому, комплектуя багажник, важно не перестараться в его наполнении. Исходите, прежде всего, из собственных потребностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие основные мифы до сих пор безумно популярны среди водителей и почему им пора перестать верить.

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