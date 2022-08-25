Как слить топливо с бака автомобиля – простая инструкция для современных и "пожилых" авто

Система слива у современных и "пожилых" авто сильно отличается

Большинство водителей хотя бы раз, но сталкивались с проблемой, когда топливо необходимо привезти в другой автомобиль, который самостоятельно не может доехать до АЗС. Однако достаточно большое количество заправок отказываются в условиях дефицита заливать дизель или бензин в канистры. В таком случае умение сливать горючее из бака машины может пригодиться.

Как пишет издание "Авто 24", обычно для большинства ничего сверхсложного в сливе горючего с автомобиля нет, однако все же определенные навыки и некоторые инструменты для этого иметь нужно.

Как сливать горючее — простая инструкция

В большинстве современных авто помпа, расположенная в баке. Поэтому самым простым способом слить с него топливо является использование топливного насоса, который находится в вашем транспортном средстве.

Отсоедините топливную магистраль в удобном для вас месте. Соединение обычно находится под капотом или задним сиденьем. Отсоединив магистраль, вам необходимо быть осторожным, ведь из-за усиленного давления горючее может брызнуть при отсоединении.

Опытные водители отмечают, что наиболее удобным местом для разъединения топливной магистрали является топливная рейка, топливный фильтр или сам топливный насос (он находится под задним сиденьем). В некоторых авто предусмотрен специальный штуцер, благодаря которому можно проверить давление горючего. Он выглядит как ниппель на шине. Подключиться можно и к нему, предварительно выкрутив золотник.

Дальше можно включить зажигание и тогда топливный насос ненадолго заработает. Обычно он работает около трех секунд. Это недостаточно для того, чтобы слить достаточное количество горючего, но достаточно, чтобы понять, из какого конца разъединенной магистрали будет течь горючее.

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Следующий ваш шаг – активация топливного насоса на несколько больший промежуток времени. Как правило, чтобы заполнить 20 литровую канистру, вам нужно не более 5-6 минут. Простейшим способом будет активация топливного насоса перемычкой, расположенной на реле.

Активация проводится двумя способами:

нужно подать напряжение на предохранитель или переключив контакты реле,

можно подать ток непосредственно на сам бензонасос.

В большинстве авто реле находится под капотом, где расположен блок предохранителей. На внутренней крышке блока предохранителей обычно есть все необходимые обозначения.

Обычно реле имеют четыре контакта – два управляющих и два запирающих. Вам необходимо вытащить реле и запереть между собой гнезда замыкающих контактов. Они больше по размеру, так что перепутать будет трудно.

Во многих машинах реле топливного насоса имеют специальные схемы с пояснениями, за что отвечает контакт.

Еще одним способом принудительной активации является подача питания на предохранитель топливного насоса. Эта деталь расположена под капотом в блоке предохранителей. Вы можете подсоединиться проводом к плюсовой клемме аккумулятора и просто коснуться металлической части конца предохранителя. В этом случае вам придется держать проволоку в таком положении все время, пока сливается горючее.

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Старые авто – простая система

Здесь все просто. Нужен шланг с грушей, которые можно купить в магазине автозапчастей. Кроме того, в подержанных машинах обычно можно найти сливную пробку на баке. Этот предмет предназначен для того, чтобы полностью слить горючее, однако этот способ достаточно проблематичен, ведь вам нужно будет залезть под машину и иметь некую подходящую емкость для слива жидкости.

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