Укр

Спиртовой бензин для авто – больше пользы или вреда

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Стоит ли покупать спиртовой бензин
Стоит ли покупать спиртовой бензин

Вокруг биотоплива много противоречивых суждений, одно из которых — его опасность для авто

Весенний топливный кризис в Украине был преодолен и теперь к услугам автовладельцев много различных видов бензина и автогаза. Одним из таковых является спиртовой бензин или биотопливо, предоставляющий альтернативу более привычному топливу.

Многих автовладельцев отпугивает циркулирующая информация о вреде биотоплива, представляющего из себя смесь бензина и спирта, для двигателя авто. Однако это свойство спирта при производстве биотоплива нивелируется при помощи использования специальной присадки, повышающей значение кислотного параметра pH. В целом, этот показатель должен быть от 6 до 9 единиц и такой спиртовой бензин фактически ничем не отличается от обычного и может быть смело использован в заправке авто.

Вместе с тем опасения водителей о качестве спиртового бензина все же имеют под собой основания, поскольку производство биотоплива происходит прямо на нефтебазах, путем смешивания и добавления разных химических присадок. На "выходе" продукт должен проходить тщательный контроль, но на деле государство этим фактически не занимается, оставляя качество продукта на совести производителей.

Лучшим выходом в такой ситуации является поиск АЗС, на которой продают качественный спиртовой бензин и постараться не менять выбранную вами точку реализации топлива.

Кроме некачественного биотоплива есть риск купить фальсифицированный бензин, распознать который можно по целому ряду простых признаков.

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#Бензин #АЗС #Биотопливо