Спиртовий бензин для авто – більше користі чи шкоди

Навколо біопалива багато суперечливих суджень, одне з яких – його небезпека для авто

Весняна паливна криза в Україні була подолана і тепер до послуг автовласників багато різних видів бензину та автогазу. Одним з таких є спиртовий бензин або біопаливо, що надає альтернативу звичному паливу.

Багатьох автовласників відлякує циркулююча інформація про шкоду біопалива, що є сумішшю бензину і спирту, для двигуна авто. Однак ця властивість спирту при виробництві біопалива нівелюється за допомогою спеціальної присадки, що підвищує значення кислотного параметра pH. Загалом цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць і такий спиртовий бензин фактично нічим не відрізняється від звичайного і може бути сміливо використаний у заправці авто.

Водночас побоювання водіїв про якість спиртового бензину все ж таки мають під собою підстави, оскільки виробництво біопалива відбувається прямо на нафтобазах, шляхом змішування та додавання різних хімічних присадок. На "виході" продукт має проходити ретельний контроль, але насправді держава цим фактично не займається, залишаючи якість продукту на совісті виробників.

Найкращим виходом у такій ситуації є пошук АЗС, на якій продають якісний спиртовий бензин та постаратися не змінювати обрану вами точку реалізації палива.

Окрім неякісного біопалива є ризик придбати фальсифікований бензин, розпізнати який можна за цілим рядом простих ознак.