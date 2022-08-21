Як розпізнати контрафактний бензин – ознаки фальсифікату

Фальшивий бензин можна виявити масою способів, але лише після покупки

Паливна криза, що почалася в Україні навесні, значною мірою сприяла зниженню наповнення ринку фальсифікатом, але все ж таки ризик натрапити на контрафакт, як і раніше, є. Хоча на жаль, виявити фальсифікат до заправки в бак неможливо, є ряд ознак, за якими можна впізнати фальшивий бензин і більше не брати його на заправці, яка торгує фальсифікатом.

Визначити погану якість можна двома способами – визначити за реакцією авто, або відлити трохи бензину та провести досліди особисто.

До ознак поганого бензину за реакцією авто відносять:

невпевнений запуск двигуна;

нестабільний холостий перебіг;

індикатор Check Engine на приладовій панелі;

детонація (вибухова запалення суміші з характерним металевим стукотом двигуна), особливо під навантаженням та в спеку;

падіння потужності — двигун не тягне;

сильний запах, при якому відчувається стійкий запах сірководню.

Втім, ці способи добре відомі досвідченим водіям, якщо ж ви новачок, краще провести досвід із зразками бензину, відлив його кілька з бака.

Так можна:

взяти звичайний білий аркуш паперу та змочити його в бензині. Якщо після його випаровування з поверхні паперу вона знову буде чистою – значить паливо якісне. Якщо на аркуші залишаються жирні плями – у бензині домішки;

кілька крапель бензину помістити на скло та підпалити. Якщо на склі з’явилася біла пляма, то смоли в цьому паливі відсутні або є, але дуже мала кількість. Якщо плями жовті чи коричневі, то концентрація смол тут перевищує норму. А от якщо на склі залишилася рідина, то в бензині є дизельні речовини;

заповнити бензином прозору скляну ємність, подивитися світ через неї. Відтінок рідини повинен бути трохи жовтим, можна додати в бензин кілька крупинок марганцівки. Якщо після цього він порозовів, то в бензині є вода ;

капнути бензином на шкіру або просто на палець і розтерти. Якщо після випаровування рідини шкіра залишилася сухою, то з бензином все гаразд. А якщо жирна – тобто домішки;

можна просто понюхати, домішки нафталіну, або сірководню можна відчути.

Крім якісного палива важливо дотримуватися правильного швидкісного режиму авто, що не тільки дозволить зберегти здоров’я, але і заощадити бензин.