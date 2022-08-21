Как распознать контрафактный бензин – признаки фальсификата

Фальшивый бензин можно обнаружить массой способов, но лишь после покупки

Топливный кризис, начавшийся в Украине весной, в значительной степени способствовал снижению наполнения рынка фальсификатом, но все же риск наткнуться на контрафакт по-прежнему имеется. Хотя к сожалению, обнаружить фальсификат до заправки в бак невозможно, есть ряд признаков, по которым можно опознать фальшивый бензин и больше не брать его на заправке, торгующей фальсификатом.

Определить плохое качество можно двумя способами – определить по реакции авто, или отлить немного бензина и провести опыты лично.

К признакам плохого бензина по реакции авто относят:

неуверенный запуск мотора;

нестабильный холостой ход;

загоревшийся индикатор Check Engine на приборной панели;

детонация (взрывное воспламенение смеси с характерным металлическим стуком двигателя), особенно под нагрузкой и в жаркую погоду;

падение мощности — двигатель не тянет;

сильный запах при котором ощущается стойкий запах сероводорода.

Впрочем, эти способы хорошо известны опытным водителям, если же вы новичок, лучшее провести опыт с образцами бензина, отлив его некоторое количество из бака.

Так, можно:

взять обычный белый лист бумаги и смочить его в бензине. Если после его испарения с поверхности бумаги она снова будет чистая – значит топливо качественное. Если на листе остаются жирные пятна – в бензине примеси;

несколько капель бензина поместить на стекло и поджечь. Если на стекле появилось белое пятно, то смолы в этом топливе отсутствуют, либо есть, но очень малое количество. Если же пятна желтые или коричневые, то концентрация смол здесь превышает норму. А вот если на стекле осталась жидкость, то в бензине присутствуют дизельные вещества;

заполнить бензином прозрачную стеклянную емкость, посмотреть на свет сквозь нее. Оттенок жидкости должен быть слегка желтым, можно добавить в бензин несколько крупинок марганцовки. Если после этого он порозовел, то в бензине есть вода;

капнуть бензином на кожу или прямо на палец и растереть. Если после испарения жидкости кожа осталась сухая, то с бензином все в порядке. А если жирная – то есть примеси;

можно просто понюхать, примеси нафталина, или сероводорода можно почувствовать.

Помимо качественного топлива важно соблюдать правильный скоростной режим авто, что не только позволит сохранить здоровье, но и сэкономить бензин.