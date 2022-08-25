Як злити пальне з баку автомобіля - проста інструкція для сучасних та "літніх" авто

Система зливу у сучасних та "літніх" авто сильно відрізняється

Більшість водіїв хоча б раз, але стикалися з проблемою, коли пальне необхідно привезти до іншої автівки, котра самостійно не може доїхати до АЗС. Проте досить велика кількість заправок відмовляються в умовах дефіциту заливати дизель або бензин у каністри. У такому випадку вміння зливати пальне з бака машини може знадобитись.

Як пише видання "Авто 24" зазвичай для більшості нічого надскладного у зливанні пального з автомобіля немає, проте все ж певні навички і деякі інструменти для цього мати потрібно.

Як зливати пальне — проста інструкція

У більшості сучасних авто помпа, розташована у баку. Тож найпростішим методом злити з нього пальне є користування паливним насосом, який знаходиться у вашому транспортному засобі.

Від’єднайте паливну магістраль у зручному для вас місці. З'єднання зазвичай знаходиться під капотом або під заднім сидінням. Від’єднавши магістраль, вам необхідно бути обережним, адже через посилений тиск пальне може бризнути при від’єднанні.

Досвідчені водії відзначають, що найзручнішим місцем для роз’єднання паливної магістралі є паливна рейка, паливний фільтр або сам паливний насос (він знаходиться під заднім сидінням). У деяких авто передбачений спеціальний штуцер, завдяки якому можна перевірити тиск пального. Він має вигляд схожий на ніпель на шині. Під'єднатись можна і до нього, попередньо викрутивши золотник.

Далі можна увімкнути запалення і тоді паливний насос ненадовго почне працювати. Зазвичай він працює близько трьох секунд. Це замало для того, аби злити достатню кількість пального, але достатньо, щоб зрозуміти, з якого кінця роз’єднаної магістралі буде текти пальне.

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Наступний ваш крок — активація паливного насосу на трохи більший проміжок часу. Як правило аби заповнити 20 літрову каністру, вам потрібно не більше 5-6 хвилин. Найпростішим способом буде активація паливного насосу перемичкою, розташованою на реле.

Активація проводиться двома способами:

потрібно подати напругу на запобіжник або перемкнувши контакти реле,

можна подати струм безпосередньо на сам бензонасос.

У більшості авто реле знаходиться під капотом, де розташований блок запобіжників. На внутрішній кришці блоку запобіжників зазвичай є усі потрібні позначення.

Зазвичай реле мають чотири контакти – два управляючі та два замикаючі. Вам необхідно витягнути реле і замкнути між собою гнізда замикаючих контактів. Вони більші за розміром, тож переплутати буде важко.

У багатьох машинах реле паливного насоса мають спеціальні схеми із поясненнями, який контакт за що відповідає.

Ще одним способом примусової активації є подача живлення на запобіжник паливного насосу. Ця деталь розташована під капотом у блоці запобіжників. Ви можете приєднатися проводом до плюсової клеми акумулятора і просто торкнутись металевої частини кінця запобіжника. У цьому випадку вам доведеться тримати дріт у такому положенні увесь час, поки зливається пальне.

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Старі авто — проста система

Тут все просто. Вам потрібен шланг із грушею, які можна купити у магазині автозапчастин. Крім того, у старих машинах зазвичай можна знайти зливний корок на баку. Цей предмет призначений для того, аби повністю злити пальне, проте цей спосіб є досить проблематичним, адже вам потрібно буде залізти під машину і мати якийсь підходящу ємність для зливу рідини.

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