Блимає зелене: як безпечно проїхати перехрестя на попереджувальний сигнал

Експерти розповідають, як зрозуміти, вдасться безпечно проскочити, чи все ж варто тиснути на гальма

Безпечне водіння складається з безлічі дрібних нюансів. Важливо враховувати все – від паркування, яке не залишить на кузові подряпин, до проїзду перехресть на попереджувальний сигнал. Отже, що робити, коли зелене світло уже блимає і от-от переключиться на жовте?

Сайт Автоблог.ua радить при прийнятті рішення врахувати декілька нюансів. Насамперед, звісно, гальмівний шлях, який проходить авто перед тим, як повністю зупинитись.

Якщо зелене світло починає блимати, коли до стоп-лінії залишилось декілька метрів, гальмувати сенсу уже немає. Навіть в умовах сухого асфальту машина за таких умов зупиниться майже посередині перехрестя. А у мокру чи сніжну погоду, коли дорога слизька, так можна вилетіти і за межі перетину вулиць. Тож, в такому разі варто зберігати спокій і завершувати маневр.

Якщо ж до перехрестя залишилось 50-100 метрів, а світло уже блимає, варто взяти до уваги, що на цей "перехідний" період у світлофора йде приблизно 4 секунди. А до моменту, коли спалахне жовте, пройде ще секунда або дві. Отже, у водія на все про все в такому разі є 5-6 секунд. За умови, що авто рухається зі швидкістю 60 км/год, цього вистачить, щоби проїхати 80-100 метрів. За швидкості 80 км/год відстань складе уже 110-130 метрів. Враховуючи ці цифри і варто діяти. Якщо на момент, коли зелене починає блимати, від вас до перехрестя помітно менше 100 метрів, то можна спокійно рухатись далі. Якщо більше, ви ризикуєте не встигнути і зіткнутись із поперечним потоком – в такому разі краще загальмувати.

Втім, ці розрахунки враховують оптимальні умови руху, тобто суху дорогу. На слизькому покритті не тільки сильно знижується зчеплення з дорогою, але й його показник є різним для кожного колеса. Отже, різке гальмування може призвести до зіткнення з сусідами по потоку. Особливо неприємним воно може бути, якщо позаду вас їде вантажівка. У таких умовах чимало водіїв намагаються все ж проскочити перехрестя, щоби не отримати ззаду від великого транспортного засобу. Але. При такому ризикованому маневрі сильно зростає ймовірність "упіймати" в бік, що значно небезпечніше для життя. Тому в такому разі фахівці радять краще ризикнути заднім бампером – його поремонтувати легше, ніж половину кузова, а заразом і себе після ДТП з прильотом збоку.

Як писав "Телеграф", водіям рекомендують на дорозі завжди пам’ятати про вільний простір навколо себе – це одна з головних запорук безпеки у трафіку.