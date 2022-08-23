Мигает зеленый: как безопасно проехать перекресток на предупредительный сигнал

Эксперты рассказывают, как понять, удастся безопасно проскочить, или стоит все-таки давить на тормоза

Безопасное вождение состоит из множества мелких нюансов. Важно учитывать все – от парковки, которая не оставит на кузове царапин до проезда перекрестков на предупредительный сигнал. Итак, что делать, когда зеленый свет уже мигает и вот-вот переключится на желтый?

Сайт Автоблог.ua рекомендует при принятии решения учитывать несколько нюансов. Прежде всего, конечно, тормозной путь, который проходит авто перед тем, как полностью остановиться.

Если зеленый свет начинает мигать, когда до стоп-линии осталось несколько метров, тормозить смысла уже нет. Даже в условиях сухого асфальта машина при таких условиях остановится почти посреди перекрестка. А в мокрую или снежную погоду, когда дорога скользкая, так можно вылететь и за пределы пересечения улиц. Так что в таком случае следует сохранять спокойствие и завершать маневр.

Если же до перекрестка осталось 50-100 метров, а свет уже мигает, следует учесть, что на этот "переходный" период у светофора уходит примерно 4 секунды. А к моменту, когда вспыхнет желтое, пройдет еще секунда или две. Итак, у водителя на все про все в таком случае есть 5-6 секунд. При условии, что автомобиль двигается со скоростью 60 км/ч, этого хватит, чтобы проехать 80-100 метров. При скорости 80 км/ч расстояние составит уже 110-130 метров. Учитывая эти цифры и следует действовать. Если на момент, когда зеленый начинает мигать, от вас до перекрестка заметно меньше 100 метров, можно спокойно двигаться дальше. Если больше, вы рискуете не успеть и столкнуться с поперечным потоком – тогда лучше затормозить.

Впрочем, эти расчеты учитывают оптимальные условия движения, то есть сухую дорогу. На скользком покрытии не только сильно снижается сцепление с дорогой, но и его показатель разный для каждого колеса. Следовательно, резкое торможение может привести к столкновению с соседями по потоку. Особенно неприятным оно может быть, если позади вас едет грузовик. В таких условиях многие водители пытаются все же проскочить перекресток, чтобы не получить сзади от большого транспортного средства. Но. При таком рискованном маневре сильно возрастает вероятность "поймать" в бок, что гораздо опаснее для жизни. Поэтому в таком случае специалисты советуют лучше рискнуть задним бампером – его отремонтировать легче, чем половину кузова, а заодно и себя после ДТП с прилетом сбоку.

Как писал "Телеграф", водителям рекомендуют на дороге всегда помнить о свободном пространстве вокруг себя – это один из главных залогов безопасности в трафике.