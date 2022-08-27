Не нехтуйте безпекою за кермом: 6 важливих порад для зухвалих водіїв

Під час їзди за кермом авто важливо пам'ятати, що ви не єдиний учасник дорожнього руху

Для водіїв, які вирішили стати на темний бік та забути про непохитну віру у вкрай важливі правила дотримання дорожнього руху, "Телеграф" вирішив зібрати кілька порад, які допоможуть уникнути шкідливих звичок на дорозі.

Смуга громадського транспорту — не перепона!

Якщо вам швидко набридає стояти у заторах, поки смуга громадського транспорту пустує, а поряд ще й на додачу немає камер фіксації автопорушень та патрульних, сміливо виїжджайте на вільний ряд і женіть поспіхом по своїх справах, поки "невдахи" чекатимуть.

Стоп! Як пише видання hotline, Згідно з пунктом 17.1 ПДР рух по громадській смузі категорично заборонений. Виняток можуть зробити лише для таксистів та велосипедистів. Для того, аби не потрапляти у затори, краще заздалегідь сплануйте маршрут та користуйтеся дорожніми картами, дотримуйтесь знаків.

Рух по узбіччю

Узбіччя — теж смуга для руху, тому по ній можна їздити, попри невдоволення настирних пішоходів.

Ні! Узбіччя необхідне виключно у випадку, коли вам потрібно здійснити екстрену зупинку. До прикладу, якщо авто по дорозі вийшло з ладу. Коли водії вклинюються з узбіччя в загальний потік, вони створюють затори та потенційно аварійні ситуації. До того ж їзда узбіччям заборонена і може бути покарана штрафом.

Зручне, але неправильне паркування

Безкоштовних місць для паркування й так досить мало. Тож якщо ви помітили вільне місце поблизу чужого під'їзду, його можна просто зайняти.

Робити досвідчені водії цього не радять, адже така парковка авто може стати перепоною для руху пішоходів, ба більше, для батьків із колясками. Уникніть прокльонів та сварок, залишайте авто у правильному місці.

Надоїли пішоходи

Нічого страшного, якщо пішохід зачекає на переході. У нього немає такої великої кількості справ, як у вас.

Як правильно? Якщо розглянути пункт 18.1 ПДР, то водій автомобіля, який під'їжджає до "пішохідки", зобов'язаний зменшити швидкість і, при потребі, зупинитися, аби надати дорогу пішоходам. Це не лише встановлені правила, а й прояв поваги.

Сигналити, бо все дратує

Сигнал придумали для того, щоб давати знати іншим про їхню неправоту. Ось і не соромтеся говорити про це бабусі, що повільно переходить дорогу, та іншим горе-водіям.

Як правильно? ПДР пояснює, що подавати звукові сигнали в населених пунктах заборонено, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Тож видихніть, якщо хтось на миготливе жовте світло не летить, а зупиняється.

Говорити по телефону

Важлива розмова по телефону не може чекати і правила ПДР цьому не перепона. Просто уповільніть хід авто і продовжуйте спілкуватися на будь-яку тему.

Ні, так не можна! Аже перемикання вашої уваги з дорожньої обстановки на телефон може вкрай несприятливо позначитися на вашій реакції. Виберіть альтернативу, якщо дзвінок справді важливий — спілкуйтеся в навушниках або використовуйте гучний зв'язок.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що треба врахувати під час користування транспортним засобом, щоби не знизити його вартість під час подальшого продажу.

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