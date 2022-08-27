Не пренебрегайте безопасностью за рулем: 6 важных советов для дерзких водителей

Во время езды за рулем авто важно помнить, что вы не единственный участник дорожного движения

Для водителей, решивших стать на темную сторону и забыть о непоколебимой вере в крайне важные правила соблюдения дорожного движения, "Телеграф" решил собрать несколько советов, которые помогут избежать вредных привычек на дороге.

Полоса общественного транспорта – не преграда!

Если вам быстро надоедает стоять в пробках, пока полоса общественного транспорта пустует, а рядом еще и вдобавок нет камер фиксации автонарушений и патрульных, смело выезжайте на свободный ряд и гоните спешно по своим делам, пока "неудачники" останутся в ожидании.

Стоп! Как пишет издание hotline, Согласно пункту 17.1 ПДД движение по общественной полосе категорически запрещено. Исключение могут сделать только для таксистов и велосипедистов. Для того чтобы не попадать в пробки, лучше заранее спланируйте маршрут и пользуйтесь дорожными картами, соблюдайте знаки.

Движение по обочине

По обочине тоже полоса для движения, поэтому по ней можно ездить, несмотря на недовольство настырных пешеходов.

Нет! Обочина необходима исключительно в том случае, если вам нужно совершить экстренную остановку. К примеру, если автомобиль по дороге вышел из строя. Когда водители вклиниваются из обочины в общий поток, они создают пробки и потенциально аварийные ситуации. К тому же езда по обочине запрещена и может быть наказана штрафом.

Удобная, но неправильная парковка

Бесплатных парковочных мест и так достаточно мало. Так что если вы заметили свободное место вблизи чужого подъезда, его можно просто занять.

Делать опытные водители этого не советуют, ведь такая парковка авто может стать препятствием для движения пешеходов, более того, для родителей с колясками. Избегайте проклятий в вашу сторону и ссор, оставляйте автомобиль в правильном месте.

Надоели пешеходы

Ничего страшного, если пешеход подождет у перехода. У него нет такого множества важных дел, как у вас.

Как правильно? Если рассмотреть пункт 18.1 ПДД, то водитель автомобиля, подъезжающего к "пешеходке", обязан снизить скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам. Это не только установленные правила, но и уважение.

Сигналить, потому что все раздражает

Сигнал придумали для того, чтобы давать знать другим об их неправоте. Вот и не стесняйтесь говорить об этом медленно переходящей дорогу бабушке и другим горе-водителям.

Как правильно? ПДД объясняет, что подавать звуковые сигналы в населенных пунктах запрещено, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Так что выдохните, если кто-то на мигающий желтый свет не летит, а останавливается.

Говорить по телефону

Важный разговор по телефону не может ждать и правила ПДД этому не преграда. Просто замедлите ход авто и продолжайте разговаривать на любые темы.

Нет, так нельзя! Даже переключение вашего внимания с дорожной обстановки на телефон может крайне неблагоприятно сказаться на вашей реакции. Выберите альтернативу, если вызов действительно важен — общайтесь в наушниках или используйте громкую связь.

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