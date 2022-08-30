Как правильно хранить шины, чтобы продлить срок их действия: простые советы водителям

Правильное хранение продлит срок службы ваших шин

Жара летом и мощные морозы в зимнее время года могут застать вас врасплох, так что опытные автолюбители советуют новичкам всегда готовиться заранее к своевременной замене резины. Это поможет избежать неприятных аварийных ситуаций на дороге.

Как пишет ТСН.Авто, соблюдая несколько простых правил, шины вашего автомобиля даже в условиях длительного хранения всегда будут оставаться в идеальном состоянии.

Прежде всего, каждый водитель перед заменой шин должен маркером сделать на резине отметку, где именно она стояла. К примеру на правом переднем колесе указать две буквы "ПП", на заднем левом "ЗЛ" или придумайте другие варианты для вашего удобства. После определенного цикла эти шины можно будет заменить, учитывая остаточную высоту их протекторов.

После тщательно очистите резину от остатков грязи и песка, уберите мелкие камешки. Вымойте их и тщательно просушите. Для этого в автомагазинах всегда найдутся специальные растворы для продолжительного хранения резины. Хранить шины следует в сухом, темном месте, где нет лишней влаги и прямых солнечных лучей.

Всегда обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом, где вы будете хранить резину, не было никаких химически активных веществ типа масла, бензина, солярки или других, которые могут плохо повлиять на их состояние, уменьшив срок службы.

При условии, что шины вы храните на колесных дисках, их всегда нужно размешивать в горизонтальном положении на ровной поверхности. Еще одним удачным вариантом может стать подвешивание резины с дисками в вертикальном положении.

Если вы планируете хранить шины отдельно от дисков, то кладите их друг на друга. Подвешивать их опытные автолюбители не рекомендуют. Лучшим вариантом соответствующего хранения считается вертикальное положение. В то же время правильным будет периодическое вращение шумов своей оси несколько раз в месяц, чтобы внешнее влияние на них уменьшить до минимума.

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