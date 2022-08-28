Осень не за горами: о чем следует позаботиться водителям авто

Есть несколько причин, по которым водителям стоит быть более острожными с наступлением сентября

Совсем скоро наступит календарная осень, а, значит, день станет короче, а на улице постепенно начнет холодать. Также осенью обычно увеличивается количество осадков, из-за чего ухудшается ситуация на дорогах. Что именно стоит проверить в автомобиле в последние летние дни, мы уже рассказывали, а сейчас поведаем, о чем водителям важно помнить с наступлением осени.

Информацию об этом передает издание Autoportal. Подчеркнем, что сезонные погодные сюрпризы являются далеко не единственным, о чем стоит беспокоиться автолюбителям.

В первую очередь, водителям стоит пересмотреть собственный стиль вождения. Это связано и с более частыми дождями, и с постепенным облетанием листвы с деревьев. Очень часто вода вместе с листьями маскирует имеющиеся в асфальте ямы, из-за чего можно повредить машину, влетев на крупный ремонт. И это хорошо, если обойдется без попутных пострадавших.

Опавшая листва опасна еще и тем, что утром, будучи покрытой росой, являет собою идеально скользкое покрытие. Поэтому гонять по осенним трассам не рекомендуется. К тому же, лучше как можно быстрее проверить состояние своих шин. Если они изношены, не поленитесь поменять — в будущем это может обезопасить вас от внезапного вылета в кювет.

Когда же осень полноценно вступит в свои права, установив более холодную погоду, автомобиль и вовсе стоит "переобуть" на зимнюю резину. Там более плотный протектор, который поможет более лучше тормозить на скользких дорогах.

Что в целом стоит предпринять, чтобы не стать участником ДТП, "Телеграф" рассказывал ранее. Также мы давали перечень вещей, которые явно не станут лишними в багажнике вашего автомобиля.