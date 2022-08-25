Как начинающим водителям не попасть в дорожную яму: простые советы

Простые правила сохранят ходовую авто и нервы водителя

Для новичков за рулем езда по бездорожью — это еще то испытание, а что говорить, когда даже в городе приходится сталкиваться с ямами и выбоинами на дорогах, в которых можно легко повредить колесо или вообще его оставить. О замене колеса, кстати, уже сообщалось ранее.

Как передает "Автопортал", в таких случаях начинающим водителям следует придерживаться простых правил, которые сохранят не только нервы, но и целостность автомобиля.

Как избежать попадания в яму на дороге

Смотрите на дорожные знаки — если вы видите знак ремонта, то сразу снижайте скорость. Притормаживайте, если видите лужу — во время дождя ямы на дорогах наполняются так же как и небольшие неровности, поэтому лучше не рисковать колесами, если дорога неизвестна. Важный момент – снижайте скорость раньше времени, когда между лужей и автомобилем еще сохраняется значительное расстояние. Откажитесь от резкого нажатия на тормоза — в момент когда вы уже видите перед собой яму и понимаете, что подъехали слишком близко, то не стоит резко тормозить, ведь резкая остановка не снизит нагрузку на машину, а последствия могут быть еще хуже. Сохраняйте дистанцию — это правило следует соблюдать всегда, а не только во время езды по бездорожью. Безопасное расстояние между автомобилями позволяет избежать большинства досадных аварий, а если этого не соблюдать — вряд ли начинающему водителю удастся быстро и вовремя маневрировать.

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