Кондиционер сдает позиции? Как понять, что система охлаждения воздуха в автомобиле вышла из строя
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Чтобы прибор не подвел в ответственный момент, нужно его проверить
В период летней жары, которая будет радовать украинцев до середины сентября, без кондиционера в автомобиле приходится очень сложно. К счастью, большинство современных авто оснащены этим прибором, но и водителям стоит позаботиться о его исправности заблаговременно, чтобы в дороге не возникло неприятностей.
Специалисты одного из автосервисов Украины рассказали, с чего следует начинать проверку исправности автомобильного кондиционера.
Как проверить кондиционер в автомобиле на исправность
Начните с салона — сначала запустите двигатель и настройте кондиционер на максимальное охлаждение, а обороты обдува поставьте на предпоследнее положение. После этого направьте обдув только через дефлекторы на приборной панели, перекрыв подачу воздуха на лобовое стекло и ноги. Если все сделать по инструкции, то с дефлекторов должен начать быстро поступать холодный воздух.
Дальше специалисты советуют с помощью электронного термометра измерить температуру воздуха в салоне автомобиля. Это необходимо для того, чтобы проверить, насколько качественно кондиционер охлаждает воздух. Оптимально, когда салонный кондиционер охлаждает на 9 отметок. То есть если за окном +29 градусов, то в салоне должно быть 20 при включенном на полную мощность кондиционере. Если температура выше — это говорит о том, что прибор постепенно сдает позиции.
Проверьте, как работает кондиционер под капотом — найдите на нем две трубки — толстую и тонкую. Аккуратно, чтобы не повредить пальцы, коснитесь толстой трубки — если она не ледяная, то это свидетельствует о неисправности прибора. Таким простым способом вы поймете нужно ли вам посетить мастера.
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