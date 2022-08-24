Кондиціонер здає позиції? Як зрозуміти, що система охолодження повітря в автомобілі вийшла з ладу

Щоб прилад не підвів у відповідальний момент треба його перевірити

У період літньої спеки, яка тішитиме українців до середини вересня, без кондиціонера в автомобілі доводиться дуже складно. На щастя, більшість сучасних авто оснащені цим приладом, але й водіям варто потурбуватися про його справність завчасно, аби у дорозі не виникло неприємностей.

Фахівці одного з автосервісів України розповіли, з чого варто починати перевірку справності автомобільного кондиціонера.

Як перевірити кондиціонер в автомобілі на справність

Почніть з салону — спершу запустіть двигун та налаштуйте кондиціонер на максимальне охолодження, а обороти обдування поставте на передостаннє положення. Після цього направте обдув лише через дефлектори на панелі приладів, перекривши подачу повітря на лобове скло і в ноги. Якщо все зробити по інструкції, то з дефлекторів має почати швидко надходити холодне повітря.

Далі фахівці радять за допомогою електронного термометра виміряти температуру повітря в салоні автомобіля. Це необхідно для того, аби перевірити, на скільки якісно кондиціонер охолоджує повітря. Оптимально, коли салонний кондиціонер охолоджує на 9 позначок. Тобто, якщо за вікном +29 градусів, то у салоні має бути 20 при увімкненому на повну потужність кондиціонері. Якщо ж температура вища — це говорить про те, що прилад поступово здає позиції.

Перевірте, як працює кондиціонер під капотом — знайдіть на ньому дві трубки — товсту та тонку. Акуратно, аби не пошкодити пальці, доторкніться до товстої трубки — якщо вона не крижана, то це свідчить про несправність приладу. Таким простим способом ви зрозумієте чи треба вам навідатися до майстра.

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