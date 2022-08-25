Як водіям-початківцям не потрапити в дорожню яму: прості поради

Прості правила збережуть ходову автомобіля та нерви водія

Для новачків за кермом їзда по бездоріжжю — це ще те випробування, а що говорити, коли навіть у місті доводиться зіштовхуватися з ямами та вибоїнами на дорогах, в яких з легкістю можна пошкодити колесо чи взагалі його залишити. Про заміну колеса, до речі, вже повідомлялося раніше.

Як передає "Автопортал", у таких випадках водіям-початківцям варто дотримуватися простих правил, які збережуть не тільки нерви, а й цілісність автомобіля.

Як уникнути потрапляння в яму на дорозі

Дивіться на дорожні знаки — якщо бачите знак ремонту, то одразу знижуйте швидкість. Пригальмовуйте, якщо бачите калюжу — під час дощу ями на дорогах наповнюються так само як і невеликі нерівності, тому краще не ризикувати колесами, якщо дорога невідома. Важливий момент — знижуйте швидкість завчасно, коли між калюжею та автомобілем ще зберігається значна відстань. Відмовтеся від різкого натиску на гальма — у момент коли ви вже бачите перед собою яму і розумієте, що під'їхали надто близько, то не варто різко гальмувати, адже різка зупинка не знизить навантаження на машину, а наслідки можуть бути ще гірші. Зберігайте дистанцію — цього правила варто дотримуватися завжди, а не лише під час їзди по бездоріжжю. Безпечна відстань між автомобілями дозволяє уникнути більшості прикрих аварій, а якщо цього не дотримуватися — навряд чи водію-початківцю вдасться швидко і вчасно зманеврувати.

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