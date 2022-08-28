Осінь не за горами: про що слід подбати водіям авто

Є кілька причин, з яких водіям варто бути обережнішими з настанням вересня

Зовсім скоро настане календарна осінь, а значить, день стане коротшим, а на вулиці поступово похолодає. Також восени зазвичай зростає кількість опадів, через що погіршується ситуація на дорогах. Що саме варто перевірити в автомобілі останніми літніми днями, ми вже розповідали, а зараз підкажемо, про що водіям важливо пам’ятати з настанням осені.

Інформацію про це повідомляє видання Autoportal. Підкреслимо, що сезонні погодні сюрпризи далеко не єдині, про що варто турбуватися автолюбителям.

Насамперед водіям варто переглянути власний стиль водіння. Це пов’язано і з більш частими дощами, і поступовим облітанням листя з дерев. Дуже часто вода разом із листям маскує ями, які є на асфальті, через що можна пошкодити машину, влетівши на великий ремонт. І це добре, якщо обійдеться без додаткових пошкоджень та постраждалих.

Опале листя небезпечне ще й тим, що вранці, будучи покритою росою, є ідеально слизьким покриттям. Тому ганяти осінніми трасами не рекомендується. До того ж, краще якнайшвидше перевірити стан своїх шин. Якщо вони зношені, не полінуйтеся змінити — в майбутньому це може убезпечити вас від раптового вильоту в кювет.

Коли ж осінь повноцінно вступить у свої права, встановивши холоднішу погоду, автомобіль і зовсім варто "перевзути" на зимову гуму. Там щільніший протектор, який допоможе краще гальмувати на слизьких дорогах.

Що загалом варто зробити, щоб не стати учасником ДТП, "Телеграф" розповідав раніше. Також ми давали перелік речей, які явно не стануть зайвими у багажнику вашого автомобіля.