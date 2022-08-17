Придаст блеск и очистит пыль: водителям рассказали секрет бюджетного метода по уходу за салоном

Обычное масло сделает салон блестящим и ухоженным.

Автолюбители, желающие, чтобы их четырехколесный конь прослужил как можно дольше, всегда беспокоятся не только о его исправности, но и о внешнем виде. Опытные водители поделились необычным секретом, который поможет держать салон в блестящем состоянии.

Как пишет издание "РБК-Украина", водители, добросовестно ухаживающие за своей машиной, всегда возят с собой маленькую бутылочку обычного растительного масла без запаха. Она помогает держать приборную панель в салоне в ухоженном состоянии. Простая вода, которой пользуется большинство водителей, оставляет неприятные разводы, более того, частое трение может повредить поверхность. В результате чего она потеряет в дальнейшем свой первоначальный блеск.

Натуральная составляющая масла будет ухаживать за вашим авто лучше, чем любые стоимостные "химии" для очистки.

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Как советуют использовать

Возьмите маленькую бутылочку с маслом и положите ее в бардачок, чтобы всегда была под рукой.

Наносить эту жидкость лучше на прикладную панель не тряпками, а плотной бумагой. Например, можно использовать фильтр, который обычно берут для приготовления кофе.

Опытные автолюбители отмечают, что этот материал может справиться с грязью не хуже и не оставит никаких следов. Поверхности после такой процедуры будут блестеть, будто новые

Стоит отметить, что масло без запаха можно использовать не только для протирания панели, но и для сидений (если они не из ткани), дверей и других поверхностей в салоне.

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