Додасть блиск і очистить пил: водіям розповіли секрет бюджетного методу для догляду за салоном
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Звичайна олія зробить салон блискучим та доглянутим
Автолюбителі, котрі хочуть, що б їх чотириколісний кінь прослужив якомога більше, завжди турбуються не лише про його справність, а й про зовнішній вигляд. Досвідчені водії поділилися незвичним секретом, який допоможе тримати салон авто у блискучому стані.
Як пише видання "РБК-Україна", керманичі, які сумлінно доглядають за своєю машиною, завжди возять із собою маленьку пляшечку звичайної рослинної олії без запаху. Вона допомагає тримати панель приладів у салоні у доглянутому стані. Проста вода, якою користується більшість водіїв, залишає неприємні розводи, ба більше, часте тертя може пошкодити поверхню. В результаті чого вона втратить в подальшому свій первинний блиск.
Натуральна складова олії доглядатиме за вашим авто краще, аніж будь-які вартісні "хімії" для очищення.
Як радять використовувати
Візьміть маленьку пляшечку з олією та покладіть її до бардачка, аби завжди була під рукою.
Наносити цю рідину краще на прикладну панель не ганчірками, а щільним папером. До прикладу, можна використати фільтр, який зазвичай беруть для приготування кави.
Досвідчені автолюбителі зазначають, що цей матеріал може впоратися з брудом не гірше і не залишить при цьому жодних слідів. Поверхні після такої процедури будуть блищати, ніби нові
Варто наголосити, що олію без запаху можна використовувати не лише для протирання панелі, а й для сидінь (якщо вони не з тканини), дверей, а також інших поверхонь в салоні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які поширені помилки роблять навіть досвідчені водії під час заправки авто на АЗС.
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