Коли настає час міняти літні шини на зимові: відповідь механіків
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Що таке "заповітна сімка" і чому краще поспішити перевзутись, ніж запізнитись
Осінь – це не тільки час збору урожаю і головний біль через адаптацію дітей до школи. Кожен автовласник знає це неприємне відчуття, коли відкриваєш прогноз погоди, дивишся на цифри і думаєш: "Уже сьогодні їхати на шиномонтаж "перевзуватись", чи можна ще зачекати". Як зберігати автомобільну ґуму не в сезон, ми вже писали, тепер поговоримо про те, коли насправді настає той самий момент осені і приходить час діставати з полиці комплект, який відпочивав свою половину року.
Видання Popular Science стверджує, що чіткої дати переходу на зимові шини нема і бути не може – у всіх кліматичних поясах сезони міняються по-різному, до того ж рік від року погода відрізняється. Це фари в Україні треба тримати постійно ввімкненими чітко з 1 жовтня до 1 травня, з шинами календарний підхід не спрацює.
Водіям тут рекомендують орієнтуватись на поточну погоду. Помітили, що насувається стійке похолодання – записуйтесь на шиномонтаж. Фахівці впевнено твердять, що з цим краще трошки поспішити, ніж запізнитись. Заодно не стоятимете у черзі.
Часто механіки також кажуть про "заповітну сімку" — час, коли середня температура повітря у ту пору доби, коли ви користуєтесь авто, опускається до +7 градусів Цельсія. Її можна тримати за орієнтир і перевзуватись при наближенні таких умов.
Чому ж так важливо міняти шини, адже і літні, і зимові зроблені з практично однакової зовні ґуми? Секрет криється у складниках, які не відрізниш на око, але вони роблять матеріал менш крихким і більш еластичним за умови низьких температур, тобто поліпшують зчеплення з дорогою навіть, коли вона припорошена снігом. Для цього зимова ґума також має глибші протектори. А без повноцінного зчеплення більшість функцій безпеки вашого авто, таких як повний привод або антиблокувальна система гальм, не працюватимуть належним чином. А ви ж не хочете ганяти слизькими дорогами у небезпечній бляшанці?
Автомеханіки також категорично не радять хитрувати і з метою економії міняти шини тільки на ведучих колесах (передні у передньоприводному авто, і задні – у задньоприводному). Це може помітно розбалансувати машину і знизити її керованість, котра критично важлива на мокрій та слизькій дорозі. Тож знову повертаємось до питання про слизькі дороги і бляшанку.
Втім, поки осінь ще тільки наближається до нас, "Телеграф" рекомендує чек-лист із 5 речей, які треба перевірити в автомобілі перед зміною сезону для власного ж комфорту. І для безпеки, звісно.